城市“更新”，生活更美

“钟楼街改造后，我们原址回迁，延续了前店后厂、量身定制的模式，也推出一些中式服装新品，吸引了不少回头客。”走进山西太原市钟楼步行街百年老字号“华泰厚”，只见顾客正在精心挑选旗袍样式，店长冯月对未来的经营很有信心。

“当年第一批住上楼房，已经很幸福了；如今赶上老旧小区改造，又幸福了一回！”今年65岁的娄女士家住老军营小区，自上世纪80年代小区建成入住以来，一直没搬过家。提起小区环境变化，她一下子打开了话匣子。

春节期间，笔者行走在太原市中心城区迎泽区的大街小巷，感受城市发展脉动。对于历史文化名城的老城区而言，在城市更新过程中，怎样赓续历史文脉，做好保护利用的文章？如何让城市更有温度，使老百姓得实惠、享便利？随着走访深入，答案逐渐清晰。

以文润城、以文兴业，凸显城市特色和韵味。中国式现代化离不开优秀传统文化的继承和弘扬。迎泽区历史文化底蕴深厚，人文古迹众多。“一条钟楼街，半部府城史”，钟楼街的历史可以追溯到北宋时期，是山西省标志性的历史商业街区。2020年启动的钟楼街片区提质改造工程，在充分尊重保持街巷肌理和建筑风貌基础上，着力打造“太原老城区会客厅”。2021年9月19日，修复改建后的钟楼街开街，市民朱女士对当天的情景记忆犹新：“热闹极了，街坊邻居、亲朋好友都去了。”正是得益于深挖文化内涵，一条千年老街焕新重生，成为网红打卡地、城市新名片。

用好创新方法论，创造历史文化街区的价值增量。徜徉在钟楼街，中西合璧、明净沉稳的建筑风格协调统一，美陈装置、绿化景观精致多样，传统风格与时尚元素并行不悖。10余家老字号企业涵盖餐饮、零售、服装、医药等多种业态，首店品牌集聚引领消费潮流，各类文创潮玩店提升趣味性，非遗体验、中草药集章打卡、灯光秀等创意主题活动引人驻足……钟楼街开街至今，累计接待市民游客2900万人次，入选“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”“国家级旅游休闲街区”。街区集聚了人气、烟火气，带动周边传统商圈向业态多元化、品质化发展，繁荣了区域商业及夜经济。迎泽区委书记李慧感慨：“善用创新思维、创新方法，促进传统文化和现代消费相融合，就能够激活老街区的生命力。”

聚焦“急难愁盼”，精准发力、解民生难题。城市建设必须把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民。以老旧小区改造为例，迎泽区强化系统思维，不仅做好当下硬件的改造提升、改善居民生活环境，也着眼长远，完善社区功能，抓好后期长效管理。在迎泽区图书馆老军营街道分馆，读者只需在触摸屏上按提示操作，用手机扫码，即可轻松完成图书借还，在家门口享受城市公共文化资源。从保护好城市历史文化遗存，到更新燃气、供水、排水等老化管道；从建设口袋公园，到推广数字化、网络化、智能化服务……在太原，一个个惠民项目、一幕幕生动场景，刻写城市更新行动的坚实足印，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感。

“更新”的城市，更美的生活。践行以人民为中心的发展思想，积极实施城市更新行动，增强发展潜力、优化发展空间，推动城市业态、功能、品质不断提升，进一步彰显文化特色和精神气质，一座座城将更具魅力、更有活力。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2024年02月27日 05 版）