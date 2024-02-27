开学季丨预防校园传染病，专家提示注意这些问题

近日，多地疾控中心发布提示，目前仍处于冬春季呼吸道传染病高发季节，要警惕流感等呼吸道传染病。现在各地迎来开学季，广大中小学生陆续返校，流感等传染性疾病将呈现哪些特点，如何做好预防？对此，记者采访了清华大学第一附属医院感染科主任张维燕。

制图：实习生周雪

张维燕表示，春季常见的校园传染病有：呼吸道传染病，比如新冠和流感；经消化道传播的传染病，比如感染性腹泻；发热伴出疹的传染病，比如手足口、水痘、麻疹、猩红热等。

“前一段时间流感比较流行，人群普遍易感。学生由于集体活动相对比较聚集，有孩子感染就容易造成传播。此外，大家对接种流感疫苗的接受度不太高，也是造成流感容易流行的原因之一。”张维燕分析。

“同样是感染流感，大部分接种过疫苗的孩子明显病程更短，恢复更快。”结合门诊情况，张维燕提示，接种疫苗是降低感染流感的重要途径，尽管接种疫苗后难以完全杜绝感染，但可以有效减少感染发病和重症发生的风险，因此建议在流感季节来临前进行流感疫苗接种。

“现在很多学生都养成了勤洗手、勤通风的习惯，在咳嗽、打喷嚏时，也有意识用纸巾或手肘遮挡，并及时洗手。”张维燕表示，良好生活卫生习惯对预防校园传染病起到了积极意义，就目前情况看，大部分校园传染病流行的风险并不高。

预防校园传染病，提高自身抵抗力也是重要的一环。“但值得注意的是，肥胖和缺乏锻炼正在日益影响孩子的身体健康。”张维燕表示，在接诊过程中，孩子饮食不健康、不合理状况比较多，肥胖比较常见，体育运动又比较少，导致抵抗力弱，容易感染疾病。

数据显示，我国6-17岁儿童青少年超重肥胖率接近20%，6岁以下儿童超重肥胖率大概是10%。“开学之后孩子学习压力大，运动时间相对减少，家长要督促孩子加强体育锻炼，避免久坐。既可以增强孩子免疫力，还能缓解孩子学习压力，避免孩子处于亚健康状态。” 张维燕说。

“处于急性感染期的儿童青少年，不建议进行运动锻炼，应尽量休息，保证充足的睡眠时间。”张维燕补充说。（实习生周雪对本文亦有贡献）