问：雨水节气饮食养生要遵循哪些原则？

答：雨水时节的饮食应以轻淡、疏散制品为宜，而厚味、滋腻的食物应该少吃。此时选择既有丰富营养又有发散作用的食物，可起到养生、预防疾病的作用。身体虚弱的人此时也最好选择平补、清补的饮食。

——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）