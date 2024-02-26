人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

预防春季呼吸道传染病，注意做好这6点 

2024年02月26日13:56

编者按：春季是呼吸道传染病高发的季节。眼下正值冬春交替，气候变化反复，加之人口流动较多，在人员相对比较集中的地方，容易引起呼吸道传染病的传播。近日多地疾控部门发布健康提醒，呼吁广大市民、在校师生做好健康防护。预防春季呼吸道传染病，注意做好以下这6点。

来源：中疾控、北京疾控、哈尔滨疾控

编辑：孙红丽 

设计：周雪（实习生）

(责编：孙红丽、吕骞)




热门点击排行榜