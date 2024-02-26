詹启敏院士：科技创新与成果转化是推动医学发展的内在动力

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詹启敏院士认为，科技创新与成果转化是推动医学发展的内在动力。“医学的发展很大程度上依赖于科学技术的进步。在国家科技创新政策大力支持下，我国的高校、科研院所取得了大量的优质科研成果，大数据、人工智能等先进技术也为成果的成功转化提供了便捷有利的工具，帮助医生在疾病诊疗过程中看得更早、看得更清、看得更准。”他说。

“医学科技创新成果转化日渐受到重视，但目前看来，转化率相比发达国家仍有一定差距。”如何唤醒“沉睡专利”，将科研成果更顺利地转化为产业增长动能？詹启敏院士说：“一项科研成果从实验室走向市场，中间还有很多环节。需要逐步释放科技成果转化平台效能、丰富科研院所与企业资本的对接渠道、加强产学研协同，进一步实现创新链和产业链的深度融合。”

专业人才培养也是科技创新成果转化的关键环节之一。据詹启敏院士介绍，近年来，我国科技创新成果及科研人才评价体系改革全面发力，“破五唯”（“五唯”是指唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项）等政策陆续出台。“只有健全完善分类评价体系，改变‘一把尺子量到底’的模式，重视高层次人才素质培养，才能激活内驱力，增加高质量原创性科研成果产出。”他说。

科技创新成果转化是一个漫长而充满挑战的过程。展望未来，詹启敏院士希望通过健康中国建设、创新型国家建设，瞄准重大疾病和医学关键科学问题，把发展的视野拓展到生命全周期和健康全过程，探索、构建适合我国国情的科技创新成果转化模式，为维护人民生命安全和身体健康、推动经济社会发展作出更大贡献。