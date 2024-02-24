直播预告：科技创新成果转换如何推动医学发展

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。党的二十大报告提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。为响应国家创新驱动发展战略，总结推广科技创新成果转化的成功经验与模式，人民网·人民健康推出《健康中国大家谈·科技创新成果转化》系列访谈，本栏目将汇集政府机构、医健专家、科研院所、高校、企业等多方力量，融合“大”家智慧，聚焦成果转化前沿，把脉科技创新成果转化痛点和堵点。

科技创新是医学发展的内在动力。科研院所、高校和医疗机构是科技创新成果转化的重要发源地。那么，目前，我国科技创新成果转化及产业化的现状如何，取得了哪些突破性的进展？是如何利用技术推动成果转化更好更快发展？2024年2月26日10:00-11:00，中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏做客《健康中国大家谈·科技创新成果转化》栏目，就科技创新成果转化相关话题与网友们进行分享与交流。

嘉宾简介：

詹启敏，中国工程院院士、教育部长江学者，国家杰出青年基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，国家自然科学基金委创新群体首席专家，国家973重大基础研究项目首席科学家，北京大学国际癌症研究院院长，北京大学健康医疗大数据国家研究院院长，北京大学肿瘤医院分子肿瘤学研究室主任，北京大学“癌症整合组学”前沿科学中心主任，苏州大学苏州医学院院长，中国微循环学会理事长，中国医师协会副会长，中国抗癌协会监事长，中国医疗保健国际交流促进会副会长，中国高等教育学会医学教育专委会理事长，欧美同学会海外医师协会会长，国家科技部生物技术发展战略咨询专家委员会主任，国家卫健委科技创新专家委员会副主任，国务院学位委员会第八届学科评议组（临床医学和医学技术组）召集人，第五届国家科学技术奖励委员会委员。