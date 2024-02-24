普查显示我国中药资源达1.8万余种

道地药材品质保障与资源持续利用全国重点实验室一年一度的学术委员会会议23日在京召开。记者从会上获悉，第四次全国中药资源普查确认我国共有中药资源18817种。

中国中医科学院中药研究所所长郭兰萍介绍，这1.8万余种中药资源包括中国特有的药用植物3151种、需要保护的物种464种。第四次全国中药资源普查还发现了196个新物种，其中约100种具有潜在药用价值。

“第三次全国中药资源普查确认的中药资源为12807种，第四次普查和第三次普查相比多出6000多种，表明我国中药资源生物多样性呈逐步恢复态势。”郭兰萍说。

2011年以来，国家中医药管理局组织开展了第四次全国中药资源普查，产出一系列成果。

郭兰萍介绍，目前，我国根据普查数据汇编形成了《中国中药资源名录》；正在开发全国中药资源普查成果共享系统，初步完成国家级和省级大屏开发及相关对接工作；建立全国最大中药资源标本实物库，保存120余万份标本实物。

记者从会上了解到，在第四次全国中药资源普查工作基础上，我国还构建了全国中药资源普查数据库，建立了中药资源动态监测体系；形成了以地理信息系统、全球定位系统、遥感技术为核心的普查技术体系，保障了普查过程和数据的科学性。(央视新闻客户端)