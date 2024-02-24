刘连新：让老百姓享受优质医疗服务

央视网消息(新闻联播)：全国政协委员、中国科技大学附属第一医院主任医师刘连新多年来持续关注医疗卫生服务体系建设，围绕“推进医疗资源配置和服务均衡性”相关工作建言献策，让老百姓看病不仅少花钱，还要少跑路。

春节刚过，刘连新委员就来到安徽省合肥市望湖城社区医疗卫生服务中心调研医保药品目录调整落地情况。

刘连新委员告诉记者，医疗服务价格是人们最关心最直接最现实的问题，目前的医疗服务价格仍然存在一些结构不合理，如体现医务人员劳务价值的价格过低，而大型设备治疗等物耗占比大的服务价格偏高。在充分调研的基础上，去年两会他提交了《关于进一步深化医疗服务价格调整的提案》，获评全国政协2023年度好提案。一系列和医疗服务价格相关的提案得到了中央和有关部门的重视，目前，我国已全面建立医疗服务价格动态调整机制，2023年全国共有28个省份开展调价工作，全年审核新增医疗服务价格项目1900多项。

在过去一年的履职调研中，刘连新发现，群众急难愁盼的就医难题是在享受优质医疗服务的基础上，不仅仅要少花钱，还要少跑腿。在今年的全国两会上，刘连新将就完善国家区域医疗中心建设方案等方面提出建议。