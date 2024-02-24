孩子如何安全健康吃汤圆或元宵？专家支招

今天是农历正月十五，我们迎来了元宵节。无论是南方还是北方，汤圆或元宵都是家人团聚、共度良宵必不可少的美食。那么，孩子吃汤圆、元宵时有哪些需要注意的呢？为此，人民网采访了宁波大学附属人民医院儿科副主任医师王洪蓉。

王洪蓉表示，儿童消化能力比较差，而汤圆、元宵都是糯米制成、黏性较高，不易消化，所以不宜多食。需要注意的是，3岁以下婴幼儿消化能力弱，食用汤圆或元宵会增加胃肠道负担，容易引发胃肠功能紊乱，导致消化不良、腹泻便秘等。同时，婴幼儿咀嚼吞咽功能较弱，食道尚未完全发育成熟，管腔结构较成人更脆弱，吃汤圆、元宵时容易噎呛，严重时可能堵塞气管，危及生命。因此，建议3岁以下婴幼儿不食用汤圆或元宵。

“在馅料选择上，优先选择坚果种子类原料（如黑芝麻、花生）或豆沙制成的汤圆、元宵，这类汤圆、元宵所含的蛋白质、维生素、纤维素等含量相对丰富。”王洪蓉建议，少选择水果味等含香精类成分较多的汤圆、元宵，以及油脂较多的肉馅汤圆。

王洪蓉提示，汤圆、元宵中含有相当多的固态油脂，食用后容易引起腹胀，最好给孩子食用水煮汤圆或元宵。此外，汤圆、元宵放凉会变硬，食用凉的汤圆、元宵更会加重胃肠负担，建议趁热食用，谨防烫伤。

“家长应将汤圆分成小块再给孩子吃，吃完一口再吃下一口，以防意外。另外，当孩子哭泣玩闹时，家长不要喂食。”王洪蓉说。