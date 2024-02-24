开学季，你家孩子的“远视储备”余额还多吗

“在儿童眼科门诊，经常会遇到孩子在检测视力时撒谎说自己能看清，而实际视力可能只有0.1、0.2。”首都儿科研究所附属儿童医院眼科副主任张浩告诉中青报·中青网记者，“这些孩子担心检测出视力下降，家长就不再让他们玩电子产品，所以尽力瞒着。”

每年寒暑假以及开学前后，首都儿科研究所的眼科门诊都会迎来就诊高峰期，其中有70%-80%为检查视力的患儿。根据2023年国家卫健委最新公布的数据，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。

从近年来儿童青少年近视的情况来看，近视高发的年龄段已从8-12岁提前至6-10岁。

近视眼主要受到遗传和环境的影响。张浩说：“当前，过度使用电子产品成为儿童视力下降的主要原因之一。寒假期间，特别是春节，孩子长时间玩手机、看书，导致近距离用眼时间增多，户外时间减少，视力下降风险增加。”

“如果孩子看东西总是眯眼睛或距离很近，家长应当提高警惕。”张浩建议，可以在家中张贴一张视力自测表，对孩子视力做大致评估，或是带孩子到专业机构检测视力。

现在，中小学校每个学期基本都会组织视力检测，“如果孩子视力低于同年龄段的视力标准，就需要做视力相关检查。3岁孩子的视力一般在0.5-0.6，4岁一般是0.7-0.8，8岁的孩子视力大概在0.8-1.0。”张浩说。

关注孩子的“远视储备”

“视力是一个动态变化的过程，家长们普遍有一个认知误区，觉得孩子视力正常便不需要做检查。”张浩说，“视力正常并不代表没有问题，有的孩子虽然视力正常，但是远视储备已经很少了。”

所谓远视储备，是指青少年儿童对应年龄的远视度数。孩子刚出生的时候，眼轴只有16mm左右，往往存在350度左右的远视。随着年龄的增长，眼球增大，视力增加，远视储备减少。正常情况下，孩子长到青春期过后转为正视眼。从出生到3岁，孩子的眼轴变化是最快的，至学龄前期，眼轴仍然变化较快，这个时期，家长尤其要控制好孩子的近距离用眼，保证充足的户外活动时间。如果眼轴增长过快，远视储备会被过早透支，孩子就会近视，而青少年一旦出现近视，受用眼和生长发育的影响，近视度数将呈现增长趋势，不易控制。

张浩解释，远视储备就像粮食储备，储备逐渐消耗没了，正视化完成，再发展就会由正视向近视转化。

据《中国儿童青少年近视防控大数据白皮书》数据，我国6岁儿童中，45%已失去远视储备，其中6-10岁的儿童近视度数增长最快。

因此，张浩建议家长以半年为期，定期带孩子到正规机构做视力检测和评估，根据检查结果建议每年复查2-4次，检查项目通常包括散瞳验光或显然验光、眼球轴长测定、角膜地形图、眼压、眼底照相、OCT检查等。“检查项目越全面，对视力的评估就越精准。”

提早检测的目标在于发现问题，提早干预。张浩说：“临床检测出的假性近视是可以及时纠正过来的，真性近视也可以使用科学的方法延缓其发展的速度。”

张浩告诉中青报·中青网记者，假性近视是由眼球内的睫状肌痉挛造成的。长时间用眼造成眼睛过度调节，引起睫状肌痉挛，眼球内圆盘状的晶体变厚，看远模糊，看近清楚，这种情况和近视的症状完全一样。

张浩建议：“发生睫状肌痉挛后若是能够好好休息，睫状肌放松，圆盘状的晶体变扁，近视就消失了。若是自己无法通过休息放松眼睛，可以到医院来，我们会给孩子使用一种散瞳药，强制性地让睫状肌放松，也可以直接消除所谓的假性近视。”

任何宣称能帮助孩子摘掉眼镜的机构都不可轻信

张浩遇到过许多家长带孩子来看眼科门诊前，已经去非正规医疗机构验光配镜了。“他们在配镜前甚至没有做散瞳验光，就给出了眼镜度数，结果来我们这一查，比实际的经过正规散瞳验光配出来的度数高出许多。”张浩说，“我接触到的度数偏差最大的孩子比实际高出了100度，不正规的验光配镜会对孩子的眼睛造成不可逆的损伤。”

“此外，许多机构宣称拥有专利技术，可以让孩子摘掉眼镜，也都是夸大宣传，家长需要谨慎鉴别。”张浩说，“假性近视可以通过科学手段干预、逆转，但若是发展到一定程度再干预，便只能延缓近视发展的进程，并不能逆转。如果真像那些机构宣传得那么神，就不会有那么多戴眼镜的孩子了。”

普通框架眼镜只能让孩子看清东西，本身并没有延缓近视发展的功效。当前，市面上比较流行的离焦镜片、OK镜等特殊镜片，不仅能让孩子看清东西，还可以延缓近视发展，但都不能将近视度数真正消除。

“特别是OK镜，晚上睡觉时佩戴，白天摘掉视力恢复。但所谓的视力恢复并不是指度数没了、近视被永久性解决了，它是通过夜间在角膜上塑型实现的。如果3周以上不佩戴OK镜，原有的近视度数还会再次出现。”张浩说。

张浩特别强调，一些特殊镜片属于医疗产品，只能在医院验配，配镜也并非越贵越好。家长在给孩子验光配镜时，一定要先经过医院正规散瞳验光获得准确的度数，在专业人员指导下，结合孩子的实际需求，给出配戴建议。如配戴框架眼镜，可选择正规眼镜店或专业医疗机构。

假期用眼过度，开学了如何科学护眼

若孩子假期用眼过度，开学后，家长可以通过以下方法帮助孩子科学护眼。

与孩子约定好用眼时间，无论是使用电子产品还是纸质书阅读，只要涉及近距离用眼，都可以给孩子定个闹钟，看半小时必须休息15分钟，让孩子到阳光照射下的窗前远眺。

尽量带孩子多到户外接受自然光照。外界自然光照的亮度级跟室内光照的亮度差别很大，大自然光线可以促进视网膜内多巴胺分泌，延缓眼轴增长，减缓近视的发生与发展。“在户外，哪怕不做运动，只是单纯散步，到视野开阔处眺望远方，对眼睛都是有好处的。”张浩说。

饮食上应当注意营养均衡。近视发展主要是眼轴被拉长造成的。眼球壁越软越薄，韧性越差，便越容易被拉长。所以孩子营养一定要均衡，保证各种营养元素的摄入，例如适当补充钙质，在促进身体发育的同时，保证眼部的营养，加强眼球壁的硬度、弹性和韧性，眼球壁则不容易被拉长，对近视防治有一定帮助；也可以多吃胡萝卜、动物肝脏等富含维生素A的食物；给孩子补充叶黄素，保护视网膜。

另外，甜食对儿童近视发展有一定影响，在摄入饮料、巧克力、蛋糕这些特别甜的饮食时一定要节制，否则对牙齿、对视力都不好。

孩子室内学习环境的光照亮度也是家长需要特别注意的。光照亮度合适与否，小孩子常常是说不清楚的，建议家长可以坐在孩子的位置上感受一下，学习用光不可太暗，也不可太亮，适当即可。

除此之外，可以鼓励孩子多做运动，比如打乒乓球、排球、网球、羽毛球等，这些运动可以通过“一远一近”的方式锻炼眼睛睫状肌的调节力。

中青报·中青网见习记者 谭思静 记者 刘昶荣