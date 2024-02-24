过节又被催婚了？你需要这份“聊天指南”！

过年回家没被父母、亲戚催下婚，对没对象的你来讲，简直就不是一个完整的春节。这话虽是玩笑，但也体现了春节催婚的普遍性，甚至引得催婚的和被催婚的纷纷向心理医生求助。近期，北京安定医院的微信后台就频频收到读者关于“催婚”的私信：

“平时给父母打电话，三句不离：最近找对象了吗？有合适的对象能带回家过年吗？”

“这又快过年了，我是真不想回家，想到亲戚们都会问我的感情状态就觉得好烦。”

“我女儿今年35岁了，有什么办法能让我女儿主动找对象，哪怕新认识点人也好。”

“我被催得实在扛不住了，求点有效的应对办法，能直接用的干货！跪谢。”

……

这见面还能不能好好聊天了？！今天，就请专注于婚姻家庭治疗的心理治疗师为双方提供一份“聊天指南”。

长辈留出空间 晚辈主动沟通

长辈要先有一个合理的预期，子女找对象的过程一波三折是正常的。晚辈在开始找对象的时候，可以适当透露一些信息给父母，让他们看到你有心做这个事情。子女也可以跟父母表达实际的困难，比如有时候是你喜欢对方，对方对你没有动心，自己也缺少这方面经验去处理。适当表达你的困难，同时建立清晰边界，告诉父母不需要他们过度担心，自己也在学习怎么处理，这也是亲密关系养成中必修的一课。

非暴力沟通话术 两代人学起来

两代人谈及婚姻话题时，可巧用“X+Y+Z”（具体情境或前提条件X + 对方的客观行为Y + 自己的感受或需求Z）的非暴力沟通方式。下面分别从长辈和晚辈两个角度进行示范。

父母版 “儿子你已经36岁，上次分手已经过去快3年（具体情境或前提条件X），今天你回来告诉我仍然不接受去相亲（对方的客观行为Y），妈妈/爸爸心里真的很着急，为你担心，担心你没能为自己创造机会认识潜在适合的对象，一个人生活会孤单（以‘我’开头表达感受或需求Z，具体点更好）。”

子女版 “爸爸/妈妈我刚过年回家第一天（具体情境X），你们没跟我商量便把我的微信给了亲戚朋友，催我见相亲对象（对方的客观行为Y），我感到不被尊重和难过，我不喜欢快餐式地约见女生，我希望你们不要干涉，相信我可以用自己的方式去与人相识相恋（以‘我’开头表达感受或需求Z）。”

“非暴力沟通”的前提是双方都愿意以合作态度讨论矛盾话题。如果是一方使用这种沟通方式，需要长时间才能起到带动作用。

“保命要紧” 收好这道“边界符”

遇到无法就事论事的人，比如对方情绪上头，脱口而出一些伤人的话，此时，无论对方是谁，谨记“保命要紧”，收好这道“边界符”保平安。

在心理治疗门诊，小卫是我的老访客，最近她为回家过年而纠结。电话里长辈们轮番轰炸催婚，爷爷说到激动时常常口不择言：“你那工作有啥意义，把工作辞了，给我回家结婚。”或是父母生气时威胁道：“今年没带对象回来，你也别回家给我们丢人了。”

小卫说到此处不免再次黯然神伤，自己过去一年被原单位“优化”，找到新工作实属不易，没想到自己的努力还被家人否定和贬低，一时间寒了心不想回家过年。在心理治疗过程中，我鼓励小卫表达自己的真实感受和需求，比如需要长辈做什么或不做什么（建立边界）。

后来，小卫勇敢地给家长打了电话，尝试用非暴力沟通的方式，并温柔坚定地建立边界：

“爸妈，我这两年为了稳定工作，感情上投入的精力确实不多。我也很希望找到意中人，积极通过身边同事朋友的介绍认识了一些人（主动表达自己找对象的努力和困难）。

“可是，当你们几乎每次只谈结婚（情境），并且催我或是威胁我没找到对象辞掉工作、不能回家（对方客观的言行），我真的感到很委屈，觉得我最亲的人都不理解我的难处，把我看作不为婚姻努力的人（以‘我’开头表达感受）。

“如果以后你们仍然激动地说那些你们事后也后悔的话，我当下会挂掉电话，让我们双方冷静之后再聊，好吗（建立边界）？我真心希望，你们先听我说说最近感情的进展，如果不顺利也不需要你们给意见，我会学习怎么去处理的（表达‘我’的需求）。”

经过两次沟通，小卫的长辈逐渐能理解她的难处，不再一气之下口不择言，小卫也愿意回家过年，并把自己正在认识的一些男生的照片和资料分享给家人，帮助他们了解自己喜欢的类型。

刨根问底

我们是如何陷入催婚“魔咒”的？

长辈“追”， 晚辈“逃”，恶性的互动循环 在催婚与被催婚的两代人之间，大多数被催婚的晚辈觉得跟长辈沟通比较麻烦，通常选择“报喜不报忧”，只重结果忽略过程。

而长辈不了解过程，对晚辈是否能尽快找到对象感到不确定与焦虑时，就容易采用一些不恰当的方式“催婚”，比如只谈结婚的话题、强迫孩子去相亲、未经同意擅自把孩子的微信/电话告诉中间人等等。这些方式令晚辈感到不适，从而更不愿意将自己找对象的情况跟长辈沟通。双方陷入长辈“追”与晚辈“逃”的恶性互动循环。这种关系的长期紧张，会给双方带来心理压力，甚至引起抑郁、焦虑等情绪障碍问题。

“催婚”背后可能是家庭模式的代际“创伤” 这里谈到的家庭代际“创伤”指家庭中的一些不良互动、养育模式，以“症状”的方式进行传递，并且是以一种跟上一代家庭“相似”或“相反”方式进行的某种重复的命运轮回。

比如，经历过原生家庭中的暴力行为，在今后组建家庭时，有的人会不自觉认同“施暴者”，受到压力刺激时，下意识也采用粗暴的方式对待伴侣；也有一些人会同情原生家庭中的“受害者”，害怕人际关系冲突，习惯当个“老好人”，对伴侣、家人过度顺从、难以表达自己的需求，甚至回避进入亲密关系。

更为常见的是，如果父母的婚姻不幸福，子女潜意识会对亲密关系存在消极预期，从而表现出对相亲或潜在发展对象的苛刻要求与不确定的标准，还有强烈改变伴侣的愿望等，最后导致自证预言。

那有人会说了，如果父母的婚姻不幸福，我的婚姻还会幸福吗？其实，父母的相处只是给了我们一个初始人际交往的模板，并非一成不变，当我们通过学习和成长后，可以对原生家庭给予的不同资源进行祛邪扶正。

敲黑板

搞好沟通为婚后和睦打基础

作为晚辈，可以尽量去理解长辈一些不尽合理的行为背后，是希望你过上他们所能想象到的婚姻生活。作为长辈，要支持晚辈，相信他/她能用自己的方式寻找到幸福。两代人之间的沟通需要共同努力，其实这也是在给彼此一个成长的机会。

因为当婚姻拉开序幕，未来涉及公婆与媳妇、岳父母与女婿、祖孙三代人之间的相处更为复杂，而在讨论婚恋问题的过程中，逐渐建立良好的沟通模式，也是在为全家的和睦相处打下坚实基础。

最后，祝大家新的一年，不断提升“爱与被爱”的能力，收获属于自己的幸福。

本组文/贺琼（北京安定医院）