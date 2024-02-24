痛风不能喝啤酒 喝葡萄酒总可以吧？

元宵节到啦，节日欢聚的餐桌上不少人忍不住小酌两杯。对于痛风患者来说，喝啤酒容易诱发痛风已经成了共识。那么喝红酒就安全了吗？今天，医生就来跟大家聊聊啤酒、葡萄酒和痛风之间到底是啥关系。

酒精是痛风的幕后推手

除了啤酒里本身存在的嘌呤外，酒精对痛风的影响也不可小觑。酒精摄入过多，会显著增加痛风发作风险。酒精被人体吸收后，会增加体内尿酸生成和分泌，使血尿酸增加。同时，酒精在体内代谢产生乳酸，乳酸的堆积可降低肾脏对尿酸的清除率。而且，酒精还会促进三磷酸腺苷（ATP）转化，从而使尿酸合成增加。

啤酒居酒类痛风因素之首

再来看看啤酒与痛风的关系。总的来说，喝啤酒可通过摄入过多酒精，以及从啤酒和下酒菜中摄入嘌呤总量过高而引发痛风。多项研究发现，大量摄入啤酒与血尿酸水平显著升高有关系。研究发现，每天多喝350ml啤酒，痛风风险升高49%。啤酒也因此成为酒类中首位的痛风危险因素。

其实，啤酒中所含的嘌呤量不算很高，每100g含嘌呤不超过10mg，而那些动物内脏、海鲜每100g嘌呤含量超过150mg。虽然啤酒中嘌呤含量不高，但每次摄入量很大，一瓶500g的啤酒就有50mg嘌呤。对于酒瘾大的人往往还得喝上好几瓶，这样摄入的嘌呤总量就很高了。另外，人们喝啤酒时常常还会吃点下酒菜，烧烤、海鲜、小龙虾，这些都是高嘌呤食物的“重灾区”。

葡萄酒、果酒能喝但需限量

从酒精与痛风的关系可以知道，白酒这种酒精含量高的酒，也不适合痛风患者饮用。那么葡萄酒又怎样呢？关于痛风患者是否能喝葡萄酒，是有争议的。一方观点认为，但凡是酒就会增加痛风的发生风险；另一方观点认为，少量喝葡萄酒对痛风发作的影响不大甚至可能降低血尿酸水平。而且，双方观点都有临床研究结果支持。

这方面，我国的研究结果如何呢？2023年发表的一项研究，对2009年中国健康与营养调查中7083名居民的数据进行了分析。结果发现，摄入啤酒、白酒和葡萄酒对血尿酸水平影响各有不同。

喝啤酒与血尿酸水平没有显著相关性，这可能与参与者啤酒消费量较低有关系。白酒方面，几乎每天都喝白酒的男性比很少喝酒的男性发生高尿酸血症的风险升高68%。而适量喝葡萄酒的女性血尿酸水平则有所降低，不过，男性摄入葡萄酒却会使血尿酸水平稍微升高。

总而言之，对于白酒、啤酒和黄酒，高尿酸血症患者和痛风患者应该完全禁止。而葡萄酒和果酒，能不喝就不喝，如果确实遇到不得不喝的情况，可以少量喝一点，女性大约为145ml，男性大约为290ml（以12度红葡萄酒计算纯酒精量，男性<30g/日，女性<15g/日）。

文/刘健（北京大学人民医院）