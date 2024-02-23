直播预告：腰痛反复或是布鲁氏杆菌病“作祟” 专家教你巧识别

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

提及脊柱炎，大家可能首先想到的就是强直性脊柱炎。那么，脊柱发炎就一定是强直性脊柱炎？其实，还有一种较为少见的骨科疾病——布鲁氏杆菌病脊柱炎。到底什么是布鲁氏杆菌病脊柱炎？它容易和哪些疾病混淆？该如何预防？ 2月25日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院骨科副主任赵昌松做客“人民好医生”客户端直播间，就布鲁氏杆菌病脊柱炎的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

赵昌松，首都医科大学附属北京地坛医院骨科副主任，主任医师，中国性病艾滋病防治协会艾滋病外科专业委员会常务委员及秘书长，北京医学会骨科学分会关节学组委员，首都医科大学骨外科学系关节疾病和运动医学研究学组委员、足踝外科学组委员及创伤学组委员。

擅长：颈腰椎等脊柱疾病和四肢创伤的诊断治疗。

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