直播预告：多点“肠”识 专家教你这样远离大肠癌

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

大肠癌因早期症状不易捕捉、易漏诊，发现时往往已是中晚期。但是，有效地早期筛查、预防和治疗可让大家健康“肠”相伴，远离大肠癌。那么，在日常生活中，该如何预防大肠癌的发生？2月26日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院普外科主任蒋力做客“人民好医生”客户端直播间，就大肠癌的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

蒋力，首都医科大学附属北京地坛医院普外科主任，首都医科大学普外科学系委员，北京医学会外科学分会肝脏学组委员，北京医师协会门静脉高压症专家委员会副主任委员，北京医师协会腹膜后肿瘤专家委员会 委员，中国医师协会外科医师分会腹腔镜肝切除发展与推广专家委员会委员，中国医疗保健国际交流促进会腔镜内镜外科学分会委员，中国医疗保健国际交流促进会胰腺疾病分会委员，中国医疗保健国际交流促进会胃肠外科分会委员，中国性病艾滋病防治学会外科学组委员，海峡两岸医药卫生交流协会肿瘤委员会常务委员。

擅长：消化道肿瘤以及肝癌的普外科临床处理。

如何收看直播：

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