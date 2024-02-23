直播预告：别把前列腺增生当发炎 专家为守好老人“生命腺”支招

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

前列腺是男性的附属性腺，对于男性非常重要，也被称作男人的“生命腺”。前列腺增生是中老年男性常见疾病之一。那么，前列腺增生为什么容易“纠缠”中老年男性？老人该如何护好前列腺健康？2月24日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院泌尿外科主任刘庆军做客“人民好医生”客户端直播间，就老年人前列腺增生的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

刘庆军，主任医师，首都医科大学硕士研究生导师，首都医科大学附属北京地坛医院泌尿外科主任，首都医科大学泌尿学系系务委员，中国性病艾滋病防治协会学术委员会手术学组委员等。

擅长：泌尿外科常见与疑难疾病（肾上腺、肾、输尿管、膀胱、前列腺、尿道等疾病）的诊断及治疗。

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