国家疾控局积极推进重大传染病规划编制工作

人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）据国家疾病预防控制局官微消息，国家疾控局积极推动新时期重大传染病防治工作。2月20日，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜主持召开专题会议，广泛听取专家意见，研究艾滋病、结核病防治中长期规划编制工作。

会上，与会专家就国际防治策略进展、专病防控体系建设、规范诊断治疗、动员社会参与、关心关爱患者、政策有效保障、科技创新驱动等方面充分发表意见，积极建言献策。

专家一致认为，经过多年努力，我国艾滋病、结核病防治取得明显成效，需聚焦防治工作中遇到的新情况新问题，进一步优化防治策略，压实防控措施，切实巩固防治成效，因此，组织编制新一轮规划，十分必要，也非常重要，对有效遏制重大传染病流行具有战略意义，将为今后一段时期全方位落实防治策略措施奠定坚实基础。

王贺胜在会议总结时强调，重大传染病防治工作事关人民群众生命安全和身体健康，事关社会稳定和经济发展，要坚持以人民健康为中心，整体谋划疾控事业高质量发展，有效遏制艾滋病、结核病等重大传染病流行。要紧紧抓住疾控体系改革发展的重要机遇期，坚持目标导向、问题导向、效果导向，聚焦筑长板、补短板，守正创新，直面挑战，以强烈的时代责任感和历史使命感，做好中长期规划的编制工作。要体现世界眼光、国际标准、中国特色，为助力健康中国建设，推动构建人类卫生健康共同体贡献积极力量。