艾灸已经成为不少现代人青睐的养生方式，到底哪些症状适合艾灸、有什么注意事项？今天就听医生给大家讲讲艾灸的好处与禁忌。

艾灸是怎么起效的？

很多老年人怕冷，即使在炎热的夏季，仍有许多老年人会感到冷，这是阳气不足的典型表现。《本草从新》书中讲道：艾叶苦辛，生温，熟热，纯阳之性，能回垂绝之阳，通十二经，走三阴，理气血，逐寒湿，暖子宫，温中开郁，……以之灸火，能透诸经而除百病。”

艾灸疗法通过燃烧艾草产生的热量，施以适度的温热刺激，通过经络传导的方式，达到治病和保健的效果。这种疗法主要用于补肾固元、补阳壮阳、改善四肢冰凉、调节脏腑功能、促进新陈代谢和增强体质，以达到强身健体的目的。

艾灸的作用比你想得还多

回阳固脱，复脉救急 治疗虚脱，脉微欲绝的各种危急证候。

疏风散寒，调节营卫 治疗风寒侵袭之外感，营卫气血失调诸证。

活血化瘀 温通经脉治疗跌打血瘀、经络阻滞及风寒湿痹各种关节病。

升提中气，固胎止漏 治疗中气下陷的脱肛、子宫脱垂、冲任虚损胎动不安、崩漏带下等。

温经散寒，祛风止痛 治疗各种因风寒而致之痛症。

固摄冲任，回转胎位 治疗各种冲任不固而致的横生倒产、胎位不正等妇产科病症。

培补脾肾，增益二本 治疗脾胃虚弱、运化无力和肾虚阴亏、遗精早泄、阳痿、腰膝无力等症。

强壮元阳，祛病延年 无病自灸，可预防疾病、增强抗病能力，使精力充沛，长寿不衰。

艾灸前先了解这些禁忌

伤口处、皮肤较薄、肌肉较少的部位不宜直接灸，如面部、关节处、乳头处、睾丸、会阴部。大血管处、心脏部位不宜施灸。

高热、昏迷、抽风期间、妇女经期、妊娠期、传染病、身体极度衰竭等情况忌灸。

极度疲劳，过饥、过饱、酒醉、大汗淋漓、情绪不稳等情况禁灸。

无自制能力的人，如精神异常的患者等忌灸。

艾灸过程中不宜进食寒凉之物，艾灸后一小时内不宜接触冷水或洗澡，灸后要多喝温开水以协助排毒，禁忌喝冷水。

文/李永杰（北京老年医院）