低温雨雪冰冻天气，这些健康提示要留意

新华社武汉2月7日电（记者闫睿）近期，我国南方多地出现低温雨雪冰冻天气，正值春节前返乡出行高峰期，疾控部门提示公众做好健康防护。

湖北疾控中心提醒，持续严寒或湿冷天气容易导致冻伤，易发于四肢末端、面部和耳廓等部位。预防冻伤应穿戴保暖衣物、避免长时间暴露在寒冷环境中。应保护好手指、脚趾、耳朵等易冻部位，戴好手套、穿厚袜棉鞋。同时要保持皮肤干燥，鞋袜潮湿后要及时更换。

如已出现冻伤症状，应立即转移到温暖场所，用身体温暖冻伤部位，以维持足够血供，同时尽快就医。紧急情况下也可采取水浴复温，水温应控制在37℃-43℃间。不能用电热毯、火炉、电暖器等“干热”设备烘烤，因为冻伤部位麻木时很容易引起烧伤。严禁对冻伤部位进行反复摩擦。

据介绍，低温雨雪冰冻天气时，过低的气温会对呼吸道造成诸多影响。一是冷空气直接刺激气道，引起咳嗽和气管痉挛，导致哮喘、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病等病情反复或加重。二是寒冷刺激导致气道防御功能降低和呼吸道黏膜损伤，增加细菌和病毒等入侵人体的机会；加之春节期间人员集聚、流动频繁、室内空气质量较差，更易造成呼吸道疾病高发。

湖北疾控中心提示，低温雨雪冰冻天气来袭，公众应注意保暖，特别是头部、胸背和足部保暖。在人群聚集的地方佩戴好口罩。注意环境卫生和室内通风，增加通风换气次数，开窗时避免穿堂冷风。老年人或患有高血压、冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管疾病的民众，更应注意保暖，按时服药、减少外出，特别应避免在雨雪严寒天气外出晨练。