2817家三级公立医院绩效“画像”出炉

新华社北京2月7日电（董瑞丰、马文斌）根据最新的三级公立医院“国考”结果，全国2817家三级公立医院在发展方式、运行模式、资源配置等方面不断优化，医疗服务公平性、可及性和优质服务供给能力进一步增强。

国家卫生健康委、国家发展改革委等七部门7日公布了2022年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析。该绩效考核涵盖医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等多个方面，是我国公立医院建设和管理的重要“指挥棒”。

监测分析结果显示，三级公立医院解决疑难复杂疾病能力稳步提升。2022年度全国三级公立医院的出院患者四级手术占比20.2%，微创手术占比20.5%，均较2021年有所增长。

监测分析结果还显示，三级公立医院采购并使用国家组织集采中标药品的积极性逐步提高。2022年全国三级公立医院国家组织集采中选药品完成比例和集采中标药品使用比例分别为94.2%和85.7%，较2021年增加6.1个和10.0个百分点。

根据监测分析结果，三级公立医院麻醉、儿科、重症、病理、中医、感染性疾病科医师数量均较2021年有不同程度增长。同时，医疗资源布局问题从总量不足转向结构不足，在满足人民群众高质量医疗服务需求上还有差距，医院科学化治理能力也有待进一步加强。

按照国务院办公厅2019年印发的《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，三级公立医院绩效考核工作按照年度实施，由医院自查自评、省级年度考核、国家监测分析三项程序组成。

全国共2817家三级公立医院参加2022年度绩效考核，其中，西医类医院2112家，中医类医院705家。