让废旧家电家具回收更加规范便捷

买了新家电新家具，原有的家电家具去向哪里？商务部等9部门近日联合印发《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》（以下简称“《通知》”），健全废旧家电家具回收体系，畅通再生资源循环利用，推动形成绿色生产生活方式。

《通知》给出了明确目标：到2025年，在全国范围内建设一批废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市，培育一批回收龙头企业，推广一批典型经验模式，形成一批政策法规标准，全国废旧家电家具回收量比2023年增长15%以上，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。

“我国家电市场已从‘增量时代’进入‘增量和存量并重时代’。数据显示，2023年，我国主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥有空调、冰箱、电视均超百台，一些家电使用的时间也较长，更新换代的需求和潜力很大。”商务部新闻发言人何亚东在商务部日前举行的例行新闻发布会上说。

据商务部流通发展司负责人介绍，健全废旧家电家具等再生资源回收体系有利于提高家电家具以旧换新便利性，释放家电家具更新消费潜力，对推动形成绿色生产生活方式具有重要意义。《通知》围绕完善回收网络、培育回收主体、创新回收模式、规范回收行为等四方面提出了具体工作任务。

回收网络规划布局将更完善。各地将合理规划回收网络，加强社区回收网点建设，畅通公共机构回收渠道。扎实推进一刻钟便民生活圈建设，设置废旧家电家具暂时存放点。定期组织再生资源回收企业、家电家具销售企业上门回收废旧家电家具，并为回收车辆进出提供便利。鼓励有条件的居民社区利用闲置房屋设置家电家具等再生资源临时存放场所，方便居民装修、搬家。

多元化、规模化回收主体将更多涌现。有关部门鼓励回收企业以连锁经营、协议合作等方式提高组织化程度，推动形成一批回收行业龙头企业，加强对较为分散的前端回收主体的引导。支持家电家具产业链上下游协同发展，积极推进供应链创新与应用示范建设。指导回收企业与家电家具品牌企业联动，设立废旧家电储运货场、家具回收中心仓，提升废旧家电家具回收规模化、集约化水平。

在探索创新回收模式方面，将发展“互联网+回收”。支持回收企业借助相关信息平台、移动应用程序等开展“线上预约、线下回收”。支持信誉好、服务优、规模大的回收企业与区县等签署合作协议，向居民区延伸回收网络，逐步实现正规企业直接上门回收废旧家电家具。支持各地区根据当地情况，推广“以车代库”等灵活回收模式，指导回收企业的流动回收车辆采用“定点、定时”方式进入街道、社区回收废旧家电家具，统一服务规范，实现废旧家电家具即收即走。

废旧家电回收后如何规范化处理？《通知》要求督促回收企业守法合规经营，加强进出货环节信息登记与台账管理，将废旧家电销售给合法合规拆解企业。规范拆解废旧家电，提高废旧家电中钢铁、塑料、玻璃等再生资源循环利用水平。及时无害化处理废旧家具，降低环境污染风险。规范二手家电家具流通秩序，发挥二手流通企业收购、鉴定、评估等专业优势，扩大二手家电家具交易、租赁规模。鼓励发展“互联网+”二手方式，推动网络交易平台建立健全旧家电及有二手流通价值家具的交易规则，利用大数据分析等手段，跟踪流向，促进二手交易规范畅通。

商务部流通发展司负责人表示，商务部将会同有关部门和地方重点做好以下工作：一是加强标准建设，加紧制修订废旧家电回收规范、估值评价规则等系列标准；二是强化要素保障，用好现行各类政策工具，支持废旧家电家具等再生资源回收体系建设；三是开展宣传推广，普及节能减排知识，传播绿色低碳理念。