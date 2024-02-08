春运路上，你的行李箱装了啥？

2月2日起，北京丰台站迎来春运客流高峰期。图为旅客在该站排队检票。

新华社记者 宋为伟摄

春节期间，凤凰磁浮观光快线预计日均发送旅客1万余人。图为游客乘坐凤凰磁浮观光快线欣赏窗外景色。

新华社记者 陈振海摄

春运大幕拉开，机场、火车站、服务区里，持续增长的客流量，彰显着流动中国的生机与活力。

有人回家，行李箱里塞满了给家乡亲人的礼物，一盒冰糖葫芦或一件新买的毛衣，饱含的是亲情。也有人出游，箱子里装着漂亮的小裙子、大草帽，心里充满对过节的期待。

这个春节，我们带您去“开箱”，看看大家的行李箱里都有啥？

带孩子回老家——满载的是喜悦

金锁、银镯子、红色童装，打开60后王阿姨的行李箱，里面塞满了小外孙的东西。

王阿姨这一年都在北京帮着照顾小外孙。“我们准备大年初三在老家洛阳给孩子办百日宴，所以特地买了这些东西。剩下就是孩子的日常用品了，奶瓶、奶粉、尿布啥的。”王阿姨说，孩子其实已经过了百天，但还是想回河南老家办一场，与亲朋好友分享这份喜悦。

“孩子出生后，我们还没回过老家。”王阿姨说，这次回家过年比往年多了一份欢喜，也多了一份忐忑。“行李收拾了好几天，生怕落下点什么，还担心孩子在火车上睡不踏实，影响到其他乘客。”

与王阿姨一同收拾好行李的，还有她家的育儿嫂张姐。70后张姐也是河南人，在王阿姨家干了3个月。“我是2月1日凌晨的火车回家。”张姐说，像她们做育儿嫂的基本上一年回家2次，“十一”一次、春节一次，其余时间都在工作。

“我就带了点衣服和日常用品。平时住在客户家里，也没啥自己的东西。”张姐说，前段时间陪王阿姨逛山姆超市的时候，她给家里人买了几件打折的衣服，已经提前寄了回去。虽然是折扣服装，却是张姐精心挑选、反复比较后给家人的礼物，她相信家人一定会喜欢。

2024年春运自1月26日开始。交通运输部预测，随着经济社会全面恢复常态化运行，居民出行意愿强烈，叠加春节假期延长等因素影响，今年春运出行需求将进一步释放。到2月5日，铁路客流已连续多天日均超千万人次。

在北京一处火车票代售点，记者见到了90后小陈夫妇。“我老家在江苏盐城，从北京坐火车回去得5个小时，孩子还不到1岁，为了让她睡得舒服点，我们特地来排队选座，希望能选到第一排的座位。”小陈说，回家的东西已收拾得差不多了。今年春节，他们比往年多带了一个28寸的行李箱、一个婴儿气垫床和一辆婴儿车。

“我俩都是‘互联网打工人’，请了2天年假，买了2月7日的火车票。”小陈说，为了带孩子回盐城过年，他的岳父岳母放弃了回家乡，准备与他们一起去盐城，路上也可以帮忙照顾孩子。

“这是孩子第一次回盐城，我父母在老家早就急不可耐了。岳父岳母也说，很久没过这么热闹的年了。”小陈说，父母已经列好年夜饭菜单，并早早找熟悉的饭店预订了一整只猪。在父母看来，不需要孩子们买什么吃的穿的回来，把小孙女带回家就是最好的礼物。

“在盐城，我们大年初一早上起来要先吃一口糖，寓意新的一年甜甜美美。”小陈说，这口糖他已经等了一年了。

买礼物送长辈——送出的都是爱

春运期间，平均每天有1.65万航班在空中往来穿梭。

在北京大兴机场，95后小蔡正准备登机。“我从事金融行业，平时工作忙，已经1年没回家了。”小蔡是上海人，这次提前回家过年，只带了一个登机箱，装了2套换洗衣服和工作用的笔记本电脑，“家里有我的衣服和日用品，所以我就没带太多，不然过完年还得再带回来。”

小小的登机箱里，除了日常用品，还塞进了一盒御食园的冰糖葫芦。“这是买给我表妹的，她总说想尝尝北京的冰糖葫芦。”小蔡告诉记者。

“我还给爸爸买了2条中华香烟，他自己舍不得买，我赚了钱就想着给他买点好烟。”小蔡说，有了工作收入后，总想着给父母买东西，都是一片心意，老人们很受用。

今年春节，自驾出行的比例显著提升。预计春运高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量约72亿人次，春节假期自驾出行占全社会人员出行量的比例将达80%。

85后山东人刘先生选择带着媳妇自驾回家过年，后备厢塞得满满当当。“有给父母买的秋衣秋裤，给大哥买的颈部按摩仪，给嫂子买的面膜，还有给小侄子的玩具。”刘先生说，自己前年结的婚，去年除夕在女方家吃的年夜饭，今年春节带媳妇回老家过。

“过完元旦我俩就开始准备行李，每周末都在外面逛街，给全家人置办春节礼物。”刘先生说，过去自己一个人回家过年，往往是给父母和小侄子包个红包，就算过节礼物了。“但去年春节，媳妇给我妈买了个腰部按摩仪，我妈嘴上不说，但叫了一大帮朋友来家里‘炫耀’。我突然意识到，光给红包不够，老人们更看重心意。”

“前两天我妈还给我打了个电话，说给我亲家姥姥、丈母娘和丈母娘妹妹一人做了一件棉袄。”刘先生说，他回京的时候，后备厢估计也是满满当当的。

春运大潮中，还有一批“学生流”，他们已错峰回家。

在沈阳，刚刚到家的小赵，行李箱里的物品还没都取出。“学校一放寒假，我立马就回来啦。”小赵今年20岁，在北京读大二，她的箱子里塞满了各式各样的漂亮衣服，准备假期和家乡的朋友们好好玩一场。

“我给姥姥和奶奶买了春节礼物，一人一件红毛衣，还给爸爸妈妈买了内衣和袜子。”小赵说，昨天去看姥姥，姥姥已经迫不及待穿上了新毛衣。

小赵说，上大学前自己从未离家这么久。“过去我一直觉得过年挺无聊的，因为大家时时刻刻在一块。离开家后才发现过年可以这么开心。”

无论是工作多年的“打工人”，还是刚上大学的年轻人，归家时带上的一份份礼物，寄托着他们在外务工、求学的缕缕乡愁。

乡愁亲情带动着消费。抖音电商发布的“抖音商城好物年货节”数据显示，1月13日至28日，抖音商城日均销售额同比增长98%。滴滴数据显示，1月8日至1月28日，滴滴送货订单比去年同期增长了134%。

度假出游——填满的是期待

春运路上，不仅有游子归家，还有人度假出游。

“我的心已经飞到阳光沙滩了。”95后小白是土生土长的北京人，春节对她来说少了一份归家的意义。“我家亲戚不多，基本上正月初二之后就没什么事了。我今年约了朋友去泰国玩，订了初二晚上的机票，白天走亲戚，晚上就飞泰国，初七回来。”

虽然距离出发还有几天时间，但小白已经提前收拾好了行李。“我订完机票，立刻下单了小裙子、大草帽，翻箱倒柜找出夏天的衣服和鞋子，都已经装箱了。人还没走，心已经飞了！”小白说。

据泰国媒体报道，春节期间，从中国前往泰国的游客预计将增加3倍，约达15万人。除了泰国，春节期间，多个免签国家成为出境游热门目的地。2月9日起中国和新加坡互免签证，新加坡被列入春节旅行目标，飞新加坡的机票立刻成了“抢手货”。

“我大年三十回宁波，走完亲戚后，初四直接从宁波飞新加坡，初八再回上海。”90后小胡说，一看到新加坡免签的消息，她第一时间订了机票、酒店，拉上老公来一场说走就走的旅行。“不仅免签，宁波还有直飞航班，简直太方便了。上次去新加坡还是读书的时候，已经过去七八年了，就记得新加坡的美食特别好吃！这次带上‘吃货’老公一起重温。”

提起行李箱，小胡说，自己准备带一个24寸的行李箱和一个20寸登机箱，“我们不会带太多东西，打算去那边购物，带上几套换洗衣物和洗漱用品就够了，准备空着半个箱子出发，期待满载而归。”

出境游方面，飞猪发布的《2024春节假期出游风向标》显示，春节假期出境游创下近4年峰值，截至目前预订量同比增长超15倍。国内游方面，航旅纵横数据显示，春运期间，北京至三亚、上海至广州等热门旅游城市航线，航班上座率已达九成。

龙行龘龘、欣欣家国，行李箱里满载着人们平安出行、阖家团聚、休闲放松的期盼，一幅充满活力的春运画卷正在展开。