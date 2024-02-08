购物车蕴藏消费新动能

春节临近，哪里年味浓？非农村大集与城市商超莫属。从年夜饭食材，到瓜果零食，再到节庆装饰，一辆辆购物车装满商品，满载人们对美好生活的期待，成为活力满满的春节消费市场的生动缩影。

商超消费是观察中国经济韧性和活力的一扇窗口。过去，受运输能力有限和保鲜技术不足等影响，人们采购年货的范围相对有限。如今，商超里各类果蔬、生鲜应有尽有，随吃随买很方便。前不久，京津冀地区首条车厘子直航快线正式开通，海外车厘子抵达天津港后，几小时内即可奔赴百姓餐桌。快速便捷的供应网络，极大丰富了人们的饮食。

从商超购物车里，可以发现消费升级的趋势。人们的消费需求，已从过去注重数量，转变为更加追求高品质、多样化。以最常见的大白菜为例，有人喜欢帮脆叶绿的，有人偏爱叶多帮少的。“菜篮子”需求的变化，带动田间生产向现代化发展，新品种不断涌现。在激烈的市场竞争中，谁率先把握住消费升级趋势，有效提升产品和服务质量，谁就能在市场竞争中占得先机。需求牵引供给，供给刺激需求，为经济社会发展不断注入新动能。

除了丰富供给，商超也在着力优化消费环境。或是推出APP、小程序等，让消费者足不出户就能采购所需，省时省力；或是将直播间设在商超内，以“带逛”的模式，实现线上线下场景联动。不断创新的服务形式，满足了消费者的需要，为商超找到了应对电商冲击的新路子。依据预售、团购等线上数据，商超得以更快、更精准地了解消费者需求，为生产、采购、销售等提供更有力的数据支撑。这启示我们，聚焦技术赋能，加快转型升级，就能不断培育新增长点，进一步释放线下消费市场的潜力。

商超之变，背后还有商业逻辑、零售模式之变。打造新潮娱乐体验区、搭建休闲生活交流空间、引进人气餐饮商家……今天，数不清的实体商店、超市、便利店、购物中心正在经历前所未有的深刻转型。传统零售更多关注的是“货”和“场”，只要有好而全的商品，有好的商圈位置，就容易获得成功；如今，新型商超需要更多从人的需求出发布局商品和服务。在这种背景下，吸引人购物不再是唯一目标，精神文化、娱乐休闲等体验式消费在增加。推动商品消费和文旅消费融合，加快孵化新的消费场景，不断满足细分领域消费需求，商场日渐承载起新的消费使命。

从大卖场到社区小店，商超兼具商业零售和生活保供双重属性。完善商超服务既是扩大消费的重要举措，也是保障民生的题中应有之义。2023年，我国实体零售持续恢复向好，线下消费稳步回暖。限额以上零售业单位中，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长8.8%、7.5%、4.9%和4.5%。中央经济工作会议提出，“培育壮大新型消费”“稳定和扩大传统消费”。加快商超行业转型升级，打造零售产业新亮点，有助于更好发挥消费对经济发展的基础性作用，为扩大国内需求、引领产业升级、促进经济增长注入强劲动力。

2024年是商务部确定的“消费促进年”。春节期间，北京新发地市场预计有2000家商户驻守市场，满足市民的消费需求；贵州贵阳市组织47家重点商场综合体、5家大型连锁超市100余个门店、100余家汽车销售门店释放“百亿”年货好物，开展100余项丰富多彩的促销活动……打好促消费的“组合拳”，中国经济高质量发展的动能将会更加澎湃。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2024年02月08日 05 版）