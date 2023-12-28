输液、拍片、打疫苗……患儿需要吗？儿科医生解读

秋冬季是儿童呼吸道疾病高发期。近期，全国多地冬季呼吸道疾病流行期叠加，儿童医疗卫生服务需求明显增多，家长带患儿就医过程中也存在一些困惑和误区。

患儿哪些症状可以居家观察，哪些情况需要及时就医？输液一定好得快吗？拍胸片是否有必要？哪些群体需要打流感疫苗？近日，中新网对话首都儿科研究所附属儿童医院重症医学科主治医师吕芳，作出专业解读。

什么情况下患儿需要就医？

关于如何判断患儿是否需要就医，吕芳表示，首先要看孩子的精神状态，“精神好一般就没有什么大问题”。此外，在近期的呼吸道感染高峰中，一些患儿高烧不容易退，如果患儿高烧不退，尤其是三天不退烧，应该及时就诊。

“健康中国”曾发文提醒，儿童如出现体温>38.5℃超过3天、剧烈咳嗽、呼吸急促、口唇青紫、嗜睡、严重呕吐与腹泻、手足皮肤发凉等情况，应及时就医。

吕芳谈到，她在门急诊接诊的患儿中，大约有1/3是不需要来三甲儿童专科医院就诊的。

国家卫生健康委基层司司长傅卫12月24日在发布会上介绍，国家卫健委通过加强基层儿科建设，充实儿科医生队伍，要求辖区内综合医院儿科跟基层机构做好对接，开展基层呼吸道疾病诊治情况每日监测等方式，指导各地能够切实发挥基层哨点作用，引导合理就医。根据监测，从11月26日至今，基层每日呼吸道疾病诊疗量占到全国医疗机构呼吸道疾病诊疗量的40%左右。

什么情况下患儿需要输液？

“一些家长存在误区，认为孩子得了肺炎就一定要输液，其实不是这样的，病毒性肺炎输液也不管用。”接诊时，一些家长会要求给患儿输液，认为这样更有效。每当这时，吕芳都会耐心地向家长解释，什么情况下不需要输液。

吕芳表示，明确的支原体肺炎、严重的细菌感染是需要输液的，很多病毒感染是不需要输液的。另外，有些病毒感染尚无对症的抗病毒药物，需要等待自愈。

患儿拍胸片有必要吗？

吕芳谈到，在接诊的过程中，也会遇到一些家长认为孩子咳嗽较久，要求给孩子拍胸片的情况。实际上，在看诊过程中，医生给孩子开此类检查会比较谨慎，因为拍胸片会有一定的辐射。

吕芳表示，如果没有怀疑孩子患上肺炎，一般不会给他们拍胸片，只有高度怀疑才会拍。“比如说，如果孩子发烧一两天，也不怎么咳嗽，这种情况下通常是不需要拍片的；如果孩子发烧五天以上，或者咳嗽得特别严重，听着肺里有啰音，这种情况下就会建议拍胸片。”

“在看诊过程中，我也会观察孩子在我诊室里咳嗽的情况。如果在诊室里都频繁地咳嗽，通常是比较严重的，我就会给他拍片。”吕芳说。

近期流行的呼吸道疾病感染后是否会有抗体？

各类呼吸道病原体“交织”是本轮感染的特点之一。国家卫健委宣传司副司长米锋近日在发布会上介绍，分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。

吕芳表示，在她近期接诊的患儿中，也有反复感染以及混合感染的情况。

“有不同种类的病毒，病毒又分好多血清型，得了一种病毒里的亚型也有得其他亚型的可能。就像流感，有的孩子刚得完甲流，隔了一段时间又得乙流，也有的刚得完甲流又得甲流的情况，这就可能是不同的血清型。”吕芳说。

哪些群体需要打流感疫苗？

吕芳建议，5岁以下的婴幼儿、65岁以上的老年人以及基础性疾病患者等流感重症高危人群接种流感疫苗，另外，幼儿园教师等接触儿童较多的人群也应接种。

作为医护人员，吕芳每年都会接种流感疫苗。她表示，接种流感疫苗能够有效预防感染流感后发展为重症的情况。

现在接种流感疫苗还来得及吗？国家流感中心主任王大燕12月2日在国家卫健委新闻发布会上指出，之前没有接种流感疫苗的人群，现在接种流感疫苗仍然有效，6个月以上人群均可接种，建议尽早接种。