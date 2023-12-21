天冷了，吃点啥有助抗寒？

新华社天津12月20日电（记者 张建新）近日，多地迎来又一轮寒潮，气温再降。专家建议，天气寒冷，顺应“闭藏”的规律，适当进补，强身益气，驱寒保暖。

天津中医药大学第一附属医院营养科副主任医师张克明说，天寒地冻，人体的阳气也会随着环境转变而变换。冬季是进补的好时节，建议多食一些温热性味的食物，补充充足的蛋白质、碳水化合物、维生素以及适量的脂肪，如羊肉、牛肉、虾、有鳞淡水鱼、牛奶、鸡蛋、黄豆芽、韭菜、黑豆、大豆等，可健脾和胃、强身驱寒。

张克明说，羊肉，性温而不燥、味甘而不腻，具有开胃健脾，温补气血的功效。冬季，可以吃萝卜丝羊肉丸汤、大葱羊肉水饺，可以驱寒保暖，提高免疫力，但痛风患者慎食。

另外，牛奶味甘性平，具有生津润肠，补虚养血的功效，富含蛋白质、钙质，冬季每天喝一杯热牛奶，既可以温中驱寒，还可以补充钙质、蛋白质，提高免疫力，预防骨质疏松，但乳糖不耐受者慎食。

大豆、黑豆，性平味甘，具有和胃健脾、调中益气，润肠补血，益补肝肾的功效。豆类食物富含优质蛋白质，膳食纤维，大豆异黄酮，低胆固醇，非常适合冬季进补。

张克明说，在增加温热食物的同时，也要注意平衡膳食，避免出现体内“积热”症状，因此建议配一些“凉性”的食物，如冬笋、莲藕、萝卜、百合等，这样就可以调节性味，调和饮食。

冬季，除了增加热量驱寒外，还应适量运动，提高新陈代谢，预防肌肉衰减，还可以愉悦身心。可以选择太极拳、八段锦、五禽戏、瑜伽等运动，天气好，可以到户外跑步、骑车等。冬季不建议夜跑，以免损伤体内的阳气。