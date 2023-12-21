原来养老生活还能这么过

“如果生活扛不住，别硬扛，搬过来跟我住。”一群爷爷奶奶穿着中学校服，在短视频里演绎着不同的“哏事”。目前，超过83万粉丝在抖音上关注了“哏都养老院的哏事”，这一系列视频获得了共计520.1万的点赞量。

截至去年末，中国60岁及以上老年人已超过2.8亿人，占总人口比重的19.8%；65岁及以上老年人达2.1亿人，占总人口比重的14.9%。在人口老龄化加速的背景下，如何让老年人老有所依、老有所乐、老有所安？“哏都养老院”有一份独特的解答。

“哏都养老院”是位于天津市南开区的静雅老人院。短视频的兴起让院长陈原萌生了带老人们拍视频“玩玩”的念头，也想把养老院的真实生活展现给不了解的人看看。

老人院后勤负责人冯岩通过细心观察，以老人们的日常对话为素材创作了“人间清醒”“50年后在养老院”“化学课”等系列短视频。“天津人都比较‘哏’，我们院里的老人平时聊的话题、开的玩笑中就带着一种老人家的幽默与智慧。”冯岩说。

“化学课”系列视频中，90岁的余幽芳奶奶曾经是一位化学老师，有着30多年执教经历。“余奶奶拿起教鞭的那一刻，眼里是放光的。我们还特意找来余老师原来任教高中的校服，让奶奶演的时候更投入、更开心。”冯岩说。

在“化学课”视频发出后，一位在西班牙工作的华侨主动来加余奶奶微信。她曾经是余奶奶的学生，通过短视频平台认出了当年的化学老师。余奶奶说：“学生们都说，我和当年一样，讲课还是这么思路清晰。”

被亲朋好友认出来的还有刘国霞奶奶。当谈到自己“成演员了”，86岁的刘奶奶笑得合不拢嘴。“20多年前的老邻居、老同事，通过短视频看见我了，恢复了联系。网上的观众、粉丝也特关心我们，感觉很幸福。”刘奶奶说。

“这像是一份‘工作’，每天午饭后的休息时间，大家聚在一起拍拍视频，有事儿做了。”72岁的耿凤茹直言“喜欢拍视频”，在拍视频的过程中，不仅学会了使用电子产品、社交软件，感觉自己记忆力都变好了，人也变年轻了。

“哏都养老院”的视频展现了老年生活的另一种可能。随着老龄化程度日益加深，人们的养老观念也在发生改变，开始探索居家养老、社区养老之外的新途径。根据《2023中国商业养老服务供需洞察白皮书》，有89%的老人倾向于和子女同城居住但并不同住。对于子女而言，有42%的中年人对老人养老有具体的想法和规划，另有28%的中年人已经开始了行动，包括实地走访养老机构、主动了解更多养老模式等。

“住在一起，生活中难免会有冲突，生活作息上有很大不同。”79岁的王明瑞是“哏都养老院”系列视频中“王校长”的扮演者，他与2位姐姐都在老人院养老。王明瑞认为，来到养老院是让孩子们没有后顾之忧。

国家统计局数据显示，截至2022年末，全国共有养老机构4万个，养老服务床位822.3万张。这意味着中国养老机构的床位数不足老年人口的3%。中国老龄科学研究中心发布的《中国老龄产业发展报告（2021-2022）》认为，随着人口老龄化快速发展，中长期内中国老龄产业重大需求将不断凸显，中国银发市场存在着巨大的消费潜力。

陈原说：“我希望通过短视频的形式，吸引更多年轻人进入养老行业、关注老年人的精神需求，让更多人了解到这是一份有责任感的工作。”他认为，养老是一个有极大社会价值的产业，需要更多“新鲜血液”。“养老院不是老人们人生的最后一站，而是社会给老人们的另一个‘家’”。