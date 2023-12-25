国家卫健委：全国医疗机构呼吸道疾病总诊疗量呈下降趋势

“当前急性呼吸道疾病呈现以流感病毒为主、其他多种病原体共同流行的态势。”在12月24日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌介绍，流感病毒活动处于高位，但开始呈下降趋势。肺炎支原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒等其他病原体呈现波动变化，新冠病毒活动处于今年以来最低水平。

近期强寒潮天气袭来，室内外温差大易诱发感冒，叠加年底出行高峰对病原体传播的影响，公众应如何做好防护，避免呼吸道疾病感染？

呼吸道疾病高发，日常加强防护

“从我国流感监测和呼吸道多病原监测结果来看，目前南北方省份流感活动基本同步，处于高发状态，有部分省份已经达到峰值，开始呈现下降趋势。”彭质斌表示，南北方差异并不明显。随着年底人口流动增加，个人应在做好呼吸道传染病日常防护，科学佩戴口罩。65岁以上老年人、孕妇、儿童、严重慢性基础性疾病患者，建议尽量减少前往人群聚集地。

“室内外温差变化大时应注意及时增减衣服，运动出汗时要及时擦干，避免忽冷忽热对机体的影响。”上海市闵行区古美社区卫生服务中心全科副主任医师刘韬建议，患者出现发热、咽痛、咳嗽、鼻塞、流涕等首发症状、病程在1周以内时，绝大多数是急性呼吸道感染，属于常见病和多发病，可首选到社区就诊。

“对没有慢性呼吸道疾病的人群，在呼吸道疾病恢复后出现咽干、咽痒、少痰、微咳等症状，中医认为是肺阴不足的表现。”北京中医药大学房山医院院长孙鲁英说，可以通过一些食疗方或者代茶饮来养阴润肺、减轻咳嗽，推荐润肺汤、沙参玉竹麦冬汤等。

提升诊疗水平，做好充足准备

“近期寒潮天气影响范围广，降温幅度大。要提高医疗应急响应速度，加强门急诊特别是夜间急诊医疗力量，适应群众正常诊疗需求。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋指出，针对低温雨雪冰冻天气造成的冻伤、骨折、心脑血管疾病等常见伤害和疾病，各级医疗机构应不断提升诊疗水平。

据介绍，12月22日数据显示，全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病总诊疗量较上周同期下降8.2%，较高峰期下降30.02%。从11月26日至今，基层医疗机构每日呼吸道疾病诊疗量占全国医疗机构呼吸道疾病诊疗量的40%左右。基层药品、设备、物资配备情况周监测显示，95%以上的基层机构储备的中药、解热、止咳这三类药品可以满足两周以上用量。

国家卫生健康委基层司司长傅卫介绍，各地安排区域医联体、医共体牵头医院的中高级职称医师到基层机构出诊，加强对基层医务人员带教培训，提升基层诊疗特别是急诊急救、重症患儿早期识别等方面的能力。秋冬季以来，基层医疗机构和家庭医生持续开展65岁以上重点人群联系和健康管理服务，累计对65岁及以上重点人群指导居家治疗7.1万人次，上门服务和随访3600余万人次。