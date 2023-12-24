国家卫生健康委：近日全国医疗机构门、急诊呼吸道疾病诊疗量总体继续呈波动下降趋势

人民网北京12月24日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，近日，全国医疗机构门、急诊呼吸道疾病诊疗量总体继续呈波动下降趋势。数据显示，12月22日，全国二级以上医疗机构门、急诊呼吸道疾病总诊疗量较上周同期下降8.2%，较高峰期下降30.02%。

米锋表示，要进一步密切追踪国内外呼吸道疾病流行趋势、病原变化和病毒变异情况，加强形势分析和监测预警。进一步扩充医疗资源，做好药品供应保障，提升诊疗效率。进一步加强重点人群分类分级健康服务管理，做好疫苗接种。

“近期的寒潮天气影响范围广，降温幅度大。”米锋说，要提高医疗应急响应速度，加强门急诊特别是夜间急诊医疗力量，适应群众正常诊疗需求。针对低温雨雪冰冻天气造成的冻伤、骨折、心脑血管疾病等常见伤害和疾病，不断提升诊疗水平。婴幼儿、儿童、孕妇、老年人、慢性基础性疾病患者和户外作业人员是寒潮天气下需尤其关注的重点人群，要注意防寒保暖，防滑防跌倒，如出现冻伤、失温及胸闷、胸痛、心悸、头晕等症状，要及时就医。

米锋说，党中央、国务院时刻牵挂着甘肃、青海地震灾区群众。国家卫生健康委调派的2支国家紧急医学救援队，和重症、骨科、普外科、神经外科、小儿外科、心理等专业国家级专家，与当地医务人员一道，开放绿色通道，保障所有伤员“应收尽收”。落实落细“集中资源、集中专家、集中伤病员、集中救治”的“四集中”原则，安全转运重症伤员、“一人一策”个案管理。组织开展心理疏导和巡回医疗工作。

“截至目前，本次地震伤员均得到及时有效救治，灾区正常诊疗服务已经恢复。”米锋说。

米锋还说，国家卫生健康委将会同国家中医药管理局、国家疾控局，进一步统筹医疗资源，加强灾区医务人员力量，全力救治伤员，持续做好传染病监测和风险评估，开展饮用水监测、环境消杀等卫生防疫工作，确保灾后无大疫。