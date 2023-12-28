冬季正严寒 给孩子的营养提示要记牢

冬季天气寒冷，气温变化快，很多孩子出现了呼吸道疾病的症状，比如流鼻涕、咳嗽、有痰等等。寒冷的冬季该如何给孩子准备一日三餐呢？既要提高孩子的食欲，又要好消化，保障孩子免疫力？吃好一日三餐，做到荤素搭配、色彩搭配，让营养又美味的食物帮助孩子抵御严寒，助力孩子的健康。

保证蛋白质的摄入 肉类、豆制品和奶制品

要保障充足的鱼、禽、肉、蛋、奶类、大豆等富含优质蛋白质食物的摄入。充足的优质蛋白质是人体免疫系统发挥正常功能的物质基础。

1.“忌口要不得”，各种肉都可以吃

比如带鱼、平鱼、虾、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、猪肉、牛肉、羊肉、猪肝，以及各种各样的大豆制品，可以每顿饭轮换着吃。

6-9岁儿童平均每天鱼、禽、肉、蛋的量要达到120克，10-13岁儿童达到每天150克，14-17岁儿童达到每天200克。但要注意少选肥肉、加工肉制品等，同时肉类食物的烹调方式要合理，多用蒸煮炖等方式，比如清炖羊肉，可以放些白萝卜或胡萝卜，冬日热呼呼的，更容易消化；或者清蒸黄花鱼、炖鸡汤等，都是美味又营养的食物。肉类要少用煎炸烤，既不好消化，还可能产生对人体有害物质。

2.吃各种各样的奶制品

可以每天喝1包牛奶加1盒酸奶，达到每天300ml以上。如果觉得牛奶比较凉，可以稍微加热温一下，也可以选择奶酪、奶粉等奶制品。奶制品不仅可以作为孩子们的优选零食，也可以融入到一日三餐中，比如奶酪生菜三明治、芝士焗虾、芝士焗饭等。

五颜六色的新鲜蔬菜 每天最好吃三种以上

要给孩子准备品种丰富、五颜六色的新鲜蔬菜，每天达到3种以上。每顿饭都要有新鲜蔬菜，比如绿色的菠菜油菜、紫色的甘蓝、红色胡萝卜西红柿，还有白色的菜花鲜藕、黑色的木耳香菇等等。既可以把多种颜色蔬菜一起炒或拌，如清炒胡萝卜、木耳和西兰花，也可以给孩子做成包子、饺子之类的食物。注意，蔬菜的大小和口感要适合孩子的年龄，不要过于粗大。

多吃新鲜水果 每天达到200-300克

即使在寒冷的冬天，每天也要鼓励孩子多吃新鲜的水果，尤其是富含维生素C或类胡萝卜素比较多的橘子、冬枣、猕猴桃等等，每天达到200-300克。比如酸甜可口的橘子可以直接吃；脐橙既可以直接吃，也可以榨汁，每天让孩子喝1-2杯，美味也轻松；或者把鸭梨和银耳、枸杞、冰糖一起煮水，也是润肺的小良方。

足量喝水 优选温热白水

冬天虽然出汗少，但也提醒孩子要足量喝水，优选温热白水，少量多次，6岁孩子每天饮水800毫升，7-10岁每天1000毫升，11-13岁每天1100-1300毫升，14-17岁每天1200-1400毫升。出现发烧时，更要注意多饮水。如果孩子生病没有食欲，可以给孩子用新鲜柠檬泡水，或者多喝些淡汤，如西红柿蛋花汤等。

主食细软、易消化 适当加入谷物和杂粮

孩子的主食也要做到细软好消化，适当增加全谷物和杂粮杂豆，比如馒头、豆包、汤面、八宝粥、二米饭等，都是好选择。

文/张倩