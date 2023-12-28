摸清职工体质“家底” 利于维护职工健康

近日，由国家体育总局体育科学研究所发布的《2023年职工体质检测“万里行”典型工种体质状况报告》，对从事传统重工业、高科技产业和新兴服务业等行业的职工体质进行了抽样检测，在职工体质健康“摸底”工作上迈出了重要一步。在7个月的时间里，“万里行”活动走进全国10个省（区、市）的22家企业，为近万名职工进行了体质测试，最终出炉这份《报告》。（12月27日《工人日报》）

过去维护职工健康的常见做法是，在病种上重点针对职业病展开行动，在推进健康项目时，则通常以具体的单位为主。过去也会针对一些行业和地区进行职工体质调查和健康维护，但规模普遍较小。不同的是，今年5月份启动的企业职工体质检测“万里行”活动，则在规模和范围上更进一步，可站在全局的角度，全面且详实地摸清我国职工体质的“家底”。

事实证明，这次“万里行”的确不虚此行，获得的健康数据和结论都具有很高的质量和参考价值。从有利的一面看，我国职工的体质状况整体较好，四分之三的职工体质综合评价达到合格及以上水平，其中达到优秀或良好水平的职工比例为三分之一。此外，非体力劳动者的体质综合水平好于体力劳动者，女性职工和低年龄组职工的体质综合水平分别优于男性职工和高年龄组职工。

另一方面，通过这次体质测试发现的问题同样不容忽视。比如，不论从事体力劳动还是非体力劳动的职工，超重肥胖和体重过低的“两极”问题都值得警惕；较为普遍存在的心肺耐力欠佳问题，导致慢性病风险增高。此外，快递从业人员下肢力量相对较弱，而科技人员和办公室人员上肢力量不足可能导致腕疼痛、“鼠标手”、颈椎和肩部肌肉过度紧张，引发颈椎病、肩周炎等健康问题。这些都应该引起高度重视。

摸清职工体质“家底”是为了更好地管理“家务”。类似测试可以作为维护职工健康的重要参考，除了防治职业病要更加紧密地结合行业特点和更有针对性外，还应着重应对好职工面临的共同健康难题。比如超重肥胖和体重过低的“两极”问题在职场体现得尤为明显，很多职工饮食结构不合理、缺乏运动、过度减肥等，是导致这种现象的重要原因，应将这些不良习惯纳入职工健康促进的优先项目当中。

用工单位在健康促进方面缺乏具体的规划和行动。因此，用工单位除了要持续倡导健康的工作与生活方式、定期组织职工进行体检之外，还应通过增加体育运动设施、让职工拥有更多时间锻炼、清理有损健康的“加班文化”等举措，为提升职工的健康水平营造良好的条件与氛围。

职工是家庭的顶梁柱，他们的健康问题关系到家庭的生计。由于职场竞争激烈、工作压力大，部分工种所处的环境较差或具有特定健康风险等，也容易导致一些职工出现健康问题。摸清职工体质“家底”利于精准施策，从而更好地维护职工的健康，在重视与呵护职工本人的同时，也间接向职工的家庭送去温暖与关爱。