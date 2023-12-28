12月20日凌晨五点，天未全亮，冷风呼啸。苏雪兰在站台上搓搓手、跺跺脚，紧一紧羽绒服的衣领，又伸长脖子朝前方看去。

不一会儿，一辆中巴车向站台驶来。车门打开，苏雪兰一边上车，一边跟司机陆师傅打招呼：“可真冻人！零下7度！”

“可不是嘛！您快坐下暖和暖和！”“请大家系好安全带，马上发车啰！”陆师傅边和乘客打招呼，边启动车子。

苏雪兰是江苏省启东市合作镇的居民。一年前，她在上海市第六人民医院做了腿部手术。出院时，医生叮嘱她来医院定时复查。于是，每月1到2次去上海看病成为她生活中很重要的一件事。

提起过去的乘车经历，苏雪兰摇了摇头回忆道：“以前去趟上海可是个‘大工程’，先坐长途大巴到上海，再转乘公交或地铁，然后还得走一段路才能到医院。一路折腾下来，还没到医院，就已经疲惫不堪了。”

启东靠江、靠海、靠上海。很多老百姓都习惯到上海看病就医，而位于启东西北部的吕四镇、王鲍镇和合作镇距离上海相对较远，交通不便。

“自己开车过路费来回要花200元，油费100元，还有停车费，关键外地牌照还限行。”

“平时孩子们都忙工作，不一定有时间送我们。年纪大了，大巴、地铁、公交来回倒车，身体真折腾不起！”

…………

百姓需求在哪里，服务就做到哪里。第二批主题教育开展以来，启东市交通运输部门深入一线调研，收集百姓诉求建议，牵头当地汽车运输集团多次和上海交通委员会、上海芷新公司沟通协商。

线路怎么设计？站点如何选择？票价如何制定？……

经过不断优化，启东市交通部门决定以定制班线模式提供个性化服务，设置从吕四客运站到上海第六人民医院的公交专线，周一到周五每日往返，单程最长运距150公里，运时约2小时，票价68元。

10月16日，启沪健康直达专线正式开通！

“家门口的‘直达车’终于通了！现在一站就到医院门口啦。”由于整条线路覆盖上海13家医院，人们把它称为健康专线。“准点、准时，便宜又方便，这是我们盼望已久的大好事。”苏雪兰脸上洋溢着幸福的笑意。

据了解，启沪健康直达专线已累计服务千余人次。临近元旦，乘坐健康专线的人比往常多了起来，甚至从上海返乡的人也开始搭乘这辆车。健康专线成为一条幸福专线。

（本报记者 苏雁 李健 本报通讯员 黄欣美）