上海完成首批36家社区护理中心遴选

记者27日从上海市卫生健康委员会获悉，按照提升社区卫生服务能力的总体要求，今年上海市着力推进社区护理中心建设，目前已完成首批36家上海市社区护理中心遴选，社区护理服务能级得到再提升。

近年来，上海社区护理服务内涵不断丰富，在做好日常基础护理、门诊护理、病房护理及居家护理的基础上，还提供糖尿病护理、伤口护理、经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）维护、安宁疗护等社区适宜专科照护服务。全市社区卫生服务中心共开设糖尿病护理门诊71家，PICC维护门诊50家，伤口护理门诊48家，中医护理门诊20家。从2014年至今，上海各社区共培养安宁疗护、PICC维护、伤口护理等具有多项专科能力和适任岗位证的护士2600余人。

据介绍，此次遴选的首批36家社区护理中心具有以下特点：一是硬件标准化建设。社区护理中心综合服务区相对独立设置，设有标准化伤口换药室、PICC导管维护室和操作室。二是服务项目标准化提供。提供包括PICC维护、伤口（造口）护理、糖尿病护理、安宁疗护护理在内的至少5项专科护理项目，开设社区护理专科门诊服务。三是人员标准化配备。护理综合服务区至少配置3名专职护士，其中1名为高级职称护士，2名为中级职称护士。同时通过与上级医院护理专科建立护联体合作，推进区域内护理资源整合共享，促进护理服务同质化。四是设施设备标准化配置。社区医院护理床位不低于30张，结合服务内容，选配功能先进适宜、操作简捷易行的护理设施设备，包括动态血糖监测仪、深静脉血栓防治设备和出诊护理设备等。