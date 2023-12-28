物理指标预测主动脉扩张准确率达98%

美国西北大学研究人员开发出第一个基于物理学的、能预测一个人将来是否会患上主动脉瘤的指标，平均准确率为98%。相关论文发表在新近的《自然·生物医学工程》上。

主动脉瘤是一种致命的疾病，俗称“无声杀手”，通常在破裂之前不会引起任何症状。一般来说，当主动脉扩张超过其原始尺寸的1.5倍时，就会发生主动脉瘤。随着它的生长，主动脉壁会变得脆弱。最终，主动脉壁脆弱到无法承受流经其中的血液压力，导致致命的主动脉瘤破裂。

在这项新研究中，研究人员通过测量患者主动脉中细微的“颤动”来预测主动脉的异常生长。当血液流经大动脉时，它会导致血管壁颤动，就像旗帜在微风中飘扬一样。研究人员发现，稳定的血流预示着主动脉正常、自然的扩张，而不稳定的颤动则高度预示着未来的异常增长和潜在的破裂。这一发现直接推翻了主动脉僵硬是疾病征兆的常识。

这项新的指标被称为“颤动不稳定参数”（FIP）。为了测试新指标，研究人员审查了117名接受心脏成像的患者和100名健康志愿者的4D血流磁共振成像（MRI）扫描数据。新指标可预测首次测量FIP后3年内的主动脉扩张情况。与后续MRI或医生诊断相比，预测准确率达到98%。

未来，要计算个性化的FIP，患者只需进行一次4D血流MRI扫描即可。使用临床上这种预测性指标，医生可利用药物干预高危患者，以防止主动脉瘤扩张到威胁生命健康的大小。