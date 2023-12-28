做好重要民生商品保供稳价（岁末年初看保障）

12月19日，青海省西宁市周边的大棚内，农户正在忙碌，一垄垄草莓长势良好。

本报记者 乔 栋摄

12月16日，河南省许昌市中原国际农产品物流港，市场监督管理人员在开展物价督查工作。

本报记者 张文豪摄

民生是人民幸福之基、社会和谐之本。

习近平总书记近期作出重要指示，强调要提高煤电油气供应能力，强化抢险救援准备，做好能源保障和保暖保供。要加大统筹调度力度，加强重要民生商品的产销保供，维护价格稳定。

中央经济工作会议强调，“做好岁末年初重要民生商品保供稳价”“深入落实安全生产责任制，守护好人民群众生命财产安全和身体健康”。

岁末年初，各地各部门压实责任，不断推出有效举措，充分调动各方面积极性，做好民生保障，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

——编 者

吉林省松原市——

完善供热服务 安全温暖过冬

本报记者 刘以晴

冬日下午，尽管脸被寒风刮得生疼，吉林省松原市供热管理中心信息科科长吴兵还在入户走访。“快进屋。”松原市宁江区青松小区住户王仁热情招呼。指了指桌上的温度计，王仁告诉吴兵，今年进入供暖季以来，“虽然我家在这栋楼最边上，可屋里不冷，跟邻居家温度差别也不大，挺好。”

走进位于青松小区的换热站，只见工作人员正在根据回水温度、管线流量等调整设备运行。据介绍，华能松原热电有限公司负责包括宁江区在内的主城区超1150万平方米、8万余户居民的供热工作。此前，由于管道线路长等原因，邻里间“冷热不均”的情况时有发生。去年，公司升级热网系统，通过36座直供换热站整体调控，目前已实现离热源厂近的前段调节阀适当关小，回水温度偏低的末端适当加大流量。“不单要保证供暖，还要尽可能实现住户间温度均衡。”公司副总经理陈光力说。

为保证群众安全温暖过冬，今年松原市供热管理中心赶在供暖季前，督导域内企业完成除污器清洗、循环泵检修、管网畅通等工作，并开展锅炉安全、管道断裂、设备漏风漏灰等专项整治。12月15日，松原市再次迎来寒潮，最低气温降至零下20摄氏度。华能松原热电有限公司热源厂内，6台锅炉全部启用。陈光力介绍：“上午点火，下午暖气就能送进居民家里。每增加一台锅炉，每天将增加600—800吨煤粉消耗。目前，在市区两级政府协调下，企业每天有4000吨以上的煤炭入库，再加上7万吨的库存，能保证煤源供给、温度达标。”

“想要室内温度达标，除了‘暖气要烧好’，还要多想一步，考虑住宅管道不通、窗户墙体漏风等特殊情况。”吴兵说。目前，松原市供热管理中心已经引导企业开展屋内取暖设备检修、为有需要的弱势群体提供免费阳台隔断等服务，完善供热保障。“以宁江区为例，今年绝大多数楼宇平均温度在21摄氏度。下一步，我们将持续开展热力数据动态监测、居民入户走访等工作，让今冬供热安全稳定。”

河南省许昌市——

开展监督检查 稳定商品价格

本报记者 张文豪

“老板，这车土豆多重？采购价是多少？近期有没有涨价？”

12月16日上午，河南省许昌市建安区将官池镇，中原国际农产品物流港一片忙碌。将官池市场监督管理所工作人员王超和同事李方方早早来到这里，开展保供稳价宣传和价格监督检查。

“这一挂车土豆有35吨，价格跟上个月差不多。”商户张亚红边招呼伙计卸货边说，“前天中午从内蒙古发来的货，受天气影响，今天上午才到。”

“近期雨雪低温天气影响较大，咱可不能囤积居奇呀。”

“放心吧！店里日销12吨、日常储备量在42吨左右，备货充足，不会做哄抬物价的事情。”

中原国际农产品物流港有1200多家商户入驻，是许昌市最大的农副产品综合批发市场。记者在物流港看到，园区地面积雪冰渍还未融化，一辆辆货车分别驶入蔬菜、粮油、肉类、水果等交易区。

“市里前些天印发了稳定重要民生商品价格的提醒告诫书，里面有违法违规的处罚规定，也有价格监督和投诉方式，已经贴在门口了，手机上也能查到。”在粮油交易区的一家米面店，王超一边和同事张贴告诫书，一边给店里的商户讲解。

物流港的民生商品，通过各大商超，进入广大消费者的“菜篮子”“果篮子”。

全麦馒头，1元/个；白菜，1.2元/公斤；宽面条，4.16元/公斤……在位于许昌市魏都区的胖东来天使城超市，许昌市市场监督管理局组织执法人员，巡查检查各类重要民生商品的价格情况。

“这里明码标价、写得清楚，我们也买得放心。”在超市购物的市民魏先生说。

据该超市相关负责人介绍，店里不断丰富商品品类，对米、面、粮、油、肉、蛋、奶等民生商品，加强储量监管，调控售卖价格，“我们把控合理毛利，积极配合好有关部门的保供稳价要求。”

岁末年初，许昌市建立健全重要民生商品保供稳价工作协调机制，建立市级跨部门工作协调机制，形成保供稳价工作合力。许昌市市场监管局加大巡查检查力度，对重要民生商品开展价格监管工作；市发展改革委加强价格监测，密切关注价格波动；市农业农村局针对蔬菜种植、畜禽养殖等出台了相应的服务保障措施。

重庆市涪陵区——

畅通物流通道 保障粮食供给

本报记者 沈靖然

正值冬季，长江畔的重庆市涪陵区龙头港，一艘满载千吨稻米的货轮缓缓泊岸。岸上的门座式起重机随即吊起平口抓斗，通过抓斗将船上的稻米装入货车。装载完成后的半小时内，这些稻米将被运至涪陵区的一家原粮储备库。

“我们对到港运粮货轮实行优先装卸政策，确保随到随卸。此前，为提高装卸效率，起重机的抓斗容量升级为23立方米，单个泊位日最高作业量可达5000吨。”重庆龙头港物流发展有限公司总经理李杰说。

作为万吨级船队常年可抵达的长江上游港口，龙头港最近格外忙碌。“为保障市内各储备粮库和粮油企业的粮食原料供应，我们成立工作专班专门对接相关企业，港口的5个泊位随时接货，过去一个月装卸的粮食量超过10万吨。”李杰说。

吞吐量大，如何做到全程有条不紊？胡陵是龙头港工作专班工作人员，他告诉记者：“根据提前收集的企业需求，调度中心对船只及泊位做好部署安排，确保装卸有序。”与此同时，为减少运输过程中的粮食损耗，龙头港工作人员全程追踪到港粮食的包装完好程度，确保粮食不漏包，及时发现上报损耗情况。

“龙头港是粮食到达涪陵后的陆运起点。凭借涪陵区完备的高速公路网和铁路专线，到港粮食基本能在24小时内到达市内的其他区县。”涪陵区综合经济研究中心副主任周康龙介绍，涪陵拥有5条过境高速公路，通车里程达175公里，铁路通车里程达207公里。去年，涪陵向重庆中心城区、周边区县、相邻省份提供原粮9万吨、成品粮油32万吨、豆粕15万吨、饲料35万吨。

“岁末年初，我们将充分发挥好涪陵区重要粮食物流节点的作用，不断畅通粮食水陆联运绿色通道，优化‘通道+节点+枢纽’的粮食物流骨干网络，保障涪陵向中心城区的粮食供应。”周康龙说。

青海省西宁市——

加强果蔬调运 确保市场秩序

本报记者 乔 栋

12月18日23时59分，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震，地震影响青海省海东市民和、化隆、循化3县46个乡镇419个行政村。

民和回族土族自治县中川乡受灾最重，在紧急救援后，目前大部分砂涌淤泥已被清除，受灾群众逐步从应急帐篷搬进了活动板房。12月27日下午，位于西宁市城中区的“孟先生”生鲜超市后勤主管杨旭东驾驶着满载蔬菜水果的物资捐赠车辆，驶入中川乡的救援物资中转点。记者在现场看到，来自各界的捐助物资在这里登记分流，再有序发放到各个受灾村。

“一开始在手机里看到民和灾区的消息，我们就商量着把一些新鲜蔬菜水果送到灾区。”“孟先生”生鲜超市负责人孟亚伟介绍，这几天，超市货车往返西宁市与民和县，“光这一周就跑了近3000公里。”

“节假日前，基本生活品的保供稳价本身就很重要，再加上周边发生灾情，更需对日常用品的供应加大监测力度。”西宁市发展改革委价格科科长张莉莉介绍。

为保证本地蔬菜水果的稳定供应，城中区在节假日前都会召开产销对接会。区内的平价生鲜店、商超通过统一采购平台购买果蔬后，进行平价销售。当地政府会根据销售量，对商户进行补贴。

岁末年初，为保障“菜篮子”“果篮子”供应，西宁市加强相关部门协调工作，重点保障农产品运输绿色通道，保障全市重要农产品物资供应链运输通畅；同时，鼓励开辟本地冬季果蔬货源，对接本地蔬菜生产基地，扩大基地蔬菜直销力度，持续加大蔬菜调运量，目前日均调运量约1800吨。

12月25日，青海省市场监管系统会议召开，印发《2024年元旦、春节期间重要民生商品稳价保质工作实施方案》。根据部署，青海近期将开展重要民生商品稳价保质专项检查，按照重要民生商品监管清单4大类66种商品市场价格和供应动态，对辖区内涉及的经营主体进行全面梳理。方案特别提出，密切关注海东市地震灾区各类商品价格和供应情况，切实提高监管的及时性和准确性，推动重要民生商品市场秩序平稳向好。

部门举措

国家发展改革委

国家发展改革委要求严格执行国家有关价格政策，保障民生用能价格总体稳定。组织做好明年电煤、电力中长期合同签订，加强履约监管，切实做好保供稳价各项工作。

交通运输部

交通运输部要求切实压紧压实安全生产责任，切实强化重点领域安全监管，切实提升重大隐患排查整治质效，扎实完成全年安全生产各项工作任务。

农业农村部

农业农村部对当前蔬菜产销工作作出部署，要求各级农业农村部门压紧压实责任，引导有序生产，切实加强“菜篮子”产品生产供给，加强产销对接，保障菜农收益。

商务部

为维护猪肉市场稳定，商务部近期组织开展年内第三批中央储备猪肉收储工作。

应急管理部

应急管理部要求聚焦年底突出风险严查密防，加大矿山领域“四不两直”、突击检查力度，严查超强度超能力超定员生产、不落实重大灾害治理措施、弄虚作假逃避监管等严重违法违规行为；会同有关部门严厉打击烟花爆竹非法生产、无证销售、超量储存。

市场监管总局

市场监管总局印发《关于重点做好2024年元旦、春节两节期间重要民生商品稳价保质工作的通知》，建立食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单，部署开展2024年元旦、春节两节期间重要民生商品价格质量监管工作。

国家能源局

国家能源局要求压紧压实灾害防范应对责任链条，强化工作协同，全力确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，全力保障人民群众生产生活用电需求和安全温暖过冬。

铁路部门

国家铁路11月份日均煤炭装车8.5万车，同比增长2.3%。截至11月底，全路371家直供电厂库存8627万吨，同比增长15.2%，可耗天数均在20天以上，保持较高水平。

《 人民日报 》（ 2023年12月28日 11 版）