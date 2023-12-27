充分发挥自身优势 满足群众健康科普需求

12月23日，由人民健康主办、中国非处方药物协会联合主办的“2023中国医药品牌论坛”在北京举行。在“社会责任创新 服务群众健康需求”圆桌论坛环节，多位嘉宾围绕健康科普生态建设交流分享。

圆桌论坛现场

“作为临床医务工作者，在诊治疾病的同时，还肩负着科普的重任。”中日友好医院毛发医联体负责人、毛发医学中心主任杨顶权指出，科普的受众不仅是患者，还包括社会全体。科普既要让公众听得懂，还要让其记得住。对此，杨顶权建议，专业医务人员要用通俗易懂的语言做科普，通过图片或者文字的形式，让公众明白疾病是可治、可控、可防的。这种科普更生动，有利于公众疾病认知的提升以及预期心理准备。公众的认知信息是浅层次的、片面的，对具体的疾病没有深层次的判断，所以面向大众的疾病科普要涉及近期、远期、未来等方面。科普要时时做、日日做、长期做，让公众的健康素养越来越高，实现少得病、不得病、得少病。

目前科普作品的传播形式多种多样，手机终端起到非常重要的作用，增强了科普作品传播的可及性。“科普教育是非常好的医学知识传播方式，比如医学研究进展的宣传。”首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任、呼吸与危重症医学科主任医师郭兮恒说，“对疾病认知有限的社会人群，亟需汲取更多专业的医学知识来源。在现实生活中，大多数人通过纠正生活方式、建立健康的生活理念便可缓解身体不适。因此，科普对于患者就诊、节约医疗资源非常重要。“科普教育要贯彻到方方面面，包括防、治以及康复等。”

如何发挥企业作用，利用新形势、新渠道覆盖新受众，助力科普破圈和公众主动健康？华润江中OTC事业部副总经理王家清认为，首先，内容要通俗。要尽可能贴合公众可能遇到问题的生活场景，将健康知识翻译成消费者能够听得懂的语言；其次，形式要活泼。通过一些趣味性节目方式演绎，便于公众更好地理解科普内容；最后，话题性。将不同话题通过微博等新媒体端口输出，形成传播矩阵，用讲故事的方式呼吁公众一起传递健康话题。王家清认为，“主动健康”要先从科普互动开始，即通过内容、形式、话题让大家互动起来，帮助他们养成健康自主意识。

浙江万晟药业零售负责人姜博文结合实践经验，介绍了企业如何通过发挥私域优势为用户提供健康管理服务。“由于饮食、作息、工作压力等因素，脱发群体越来越年轻化，因此，我们推出‘蔓迪星球’平台，配备针对脱发用户的系列客服功能，包括消费者在使用初期、中期、末期的生发效果评估。同时，消费者也会通过平台互动，相互鼓励。”姜博文进一步解释说：“公众对脱发市场认知不足，需要企业通过经营私域等科普方式，提高消费者对产品的认知，帮助更多的爱美人士摆脱脱发困扰。”