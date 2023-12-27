俞敏：数字化驱动中医药全产业链转型升级

“构建战略价值、业务价值、技术价值‘三位一体’的中医药发展格局，加快数字化演进，驱动全产业链转型升级。”近日，在由人民健康主办、中国非处方药物协会联合主办的“2023中国医药品牌论坛”上，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称国药太极）总经理俞敏为中医药创新发展、数字化转型及品牌年轻化建言献策。

重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理俞敏接受采访

在俞敏看来，数字化转型是推动中医药发展的“一把手工程”，具有广阔的发展前景和应用空间。“随着互联网、大数据、人工智能等技术的高速发展，中医药行业的数字化转型已经成为一种趋势。今年，国药太极提出‘战略引领、数据驱动，三年打造一个数字化太极’的目标，启动数字化十大场景应用，优化药材炮制、生产、加工及营销、科研流程，统筹融合，提升中医药的生产效率和产品质量。”

此外，在基础管理稳步提升的前提下，国药太极加大科技创新投入，以数字化赋能内部管理。“外部为阳，以市场需求为导向；内部为阴，以管理提升为目的。只有内外结合、阴阳互动，才能完成由业务到数据、由数据到业务的循环赋能，真正打通中医药产业化、现代化和国际化的‘任督二脉’。”俞敏说。

如今，百姓的生活方式不断转变，为中医药品牌的年轻态发展提出了新的课题和挑战。据俞敏介绍，国药太极打造了“藿小香”“急支豹”等活泼生动的IP形象，同时利用抖音、小红书等新媒体手段进行“破圈”传播，搭建了品牌与“Z世代”消费者之间的沟通桥梁，让老字号焕发出新活力。

中医药是我国重要的卫生、经济、科技、文化和生态资源，在满足人类健康需要和实现中国式现代化中发挥着独特的作用。“未来，国药太极将以临床价值为中心，着力中医药资源、智能生产、整合营销和临床疗效评价等方面的关键技术突破，做好数字化转型‘必答题’，实现与品牌年轻化的‘双向奔赴’，不断打磨符合中医药特点的跨区域、全产业链、数字化的高质量发展模式，正源出新，匠心引领，以更好的产品和服务惠及大众。”俞敏说。