冬季地震灾后注意防范人体失温 这些知识请收藏并转发

北京时间12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震源深度10公里。气象部门提示，救灾避灾人员要做好防寒保暖措施，防范人体失温情况出现。什么是人体失温？失温症的表现有哪些？如何应对与预防失温症？广东省中医院急诊科主任医师奚小土在接受采访时，给出如下解答。

什么是人体失温？

失温，即失温症又称低体温症，是人体热量流失大于热量补给，从而造成核心区温度降低的病症。人体的总产热量主要包括基础代谢、食物特殊动力作用和肌肉活动所产生的热量。一般情况下，人体通过体温调节机制，可以使产热和散热保持平衡，从而维持正常体温（腋下温度为36至37℃）。如果热量生成减少或流失增多，平衡被打破，就会引起失温症。

导致失温症的因素有哪些？

病理因素：体力消耗过度、能量补给不足、严重创伤、失血过多及患有甲状腺炎等代谢性疾病等。

环境因素：寒冷、风速和湿度。

药物因素：使用酒精、麻醉剂等也会影响中枢神经的体温调节功能。

失温症多见于哪些人群？

容易出现身体失温的人群包括：没有充足食物、衣物或取暖设备的老人；睡在室内低温环境下的婴儿；长时间停留室外的人群；饮酒后的人等。

如何识别失温症？

失温症的识别，可简单归纳为“一走、二听、三看”。

一走：串联行走测试法。行走时，后脚尖接触到前脚跟，呈一条直线。若难以完成上述行走，说明躯干运动失调，提示可能存在失温。

二听：听说话时口齿是否清晰、语言逻辑是否混乱。若行为和言语异常，应高度警惕失温症。

三看：看是否有持续发抖、走路不稳等异常行为，面色是否苍白，目光是否迷离。如果出现上述情况，提示可能存在失温。

失温症的表现有哪些？

失温症根据严重程度分为轻、中、重三期：

轻度失温：失温者的体温降至32至35℃；颤抖、双手麻木、无法完成复杂动作；呼吸快而浅；皮肤上出现“鸡皮疙瘩”；可能感觉疲劳、腹部疼痛；反常的尿多。

中度失温：失温者的体温降至28至32℃；有更明显的肌肉不协调，行动更迟缓、困难，伴有步伐不稳、方向感混乱等表现；面色苍白，唇、耳、手指和脚趾的颜色可能变蓝；可能产生短暂“热起来”的错觉，做出反常举动，如脱衣等。

重度失温：失温者的体温降至28℃以下；肌肉颤抖通常已停止，肌肉协调能力几乎完全丧失，不能行走；出现说话困难，思维迟钝等情况；暴露的皮肤变蓝；可能昏迷。

如何应对失温症？

一旦出现失温情况，要保持冷静，及时开展自救互救和及时就医。遭遇失温时，首先去除导致失温的原因，其次根据失温的不同阶段采取不同的处理措施。

若出现轻度失温的情况，失温者应迅速转移到温暖、避风、避雨的地方，更换干燥保暖的衣物，补充高热量食物，以恢复身体机能。

如果失温症状较为严重，已经丧失了活动能力，施救者应将失温者立即送医。无法立即送医时，施救者可进行现场急救。失温症的现场急救原则为尽一切可能减少失温者热量流失、促进核心体温回升、维持生命体征。

减少失温者热量流失的方法包括：脱去寒湿衣物，擦干身体，更换暖和干燥的衣物，或用干燥的毛毯、被褥、保温毯等包裹身体。

促进核心体温回升的方法包括：外部加温和能量注入。外部加温主要是对身体核心区域进行加热，如在失温者心前区、颈部、腋窝、腹股沟等核心区域放置热水袋。能量注入主要是补充高热量食物，如有条件，也可进食温经散寒、温通血脉的食物或药物，如红糖姜水等。

需要注意的是，施救者不要揉搓失温者的四肢，这样做会让外周低温的血液回流，使失温者核心部位的温度进一步下降，进而加重病情。

若局部有冻伤者，可以使用中药制剂进行局部处理。冻伤未溃，选用麝香活血化瘀膏、蛇油冻疮膏、云南白药酊、正红花油等外用。冻伤已溃，选用湿润烧伤膏、京万红软膏、康复新液等中成药外敷。

如何预防失温症？

预防失温症需注意“衣、食、住、行”四方面。

衣：尽量穿戴防寒性能好的衣物，防止体表外露；注意增减衣物，避免出汗导致衣物湿透；保持身体干燥，尽量选择排汗好的内衣，切忌穿棉质内衣，若被打湿，要尽快换干衣服；做好相应的防风措施，不要暴露在寒风中。

食：准备充足的高能量食物和热饮，及时补充热量。

住：野外宿营时选择向阳、避风的宿营点。

行：合理分配体能，避免体力透支、过度出汗；极端恶劣天气下尽量减少户外活动的时间和频率。