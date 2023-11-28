直播预告：加强胃癌筛查 提升精准化诊疗水平

胃癌属于一种胃部恶性肿瘤，起源于胃黏膜上皮细胞，是一种发病率非常高的消化道恶性疾病。日常生活中应该如何预防胃癌？确诊后应如何治疗？目前胃癌治疗有哪些新突破？

11月29日15:00至16:00，“人民好医生”客户端将邀请天津医科大学总医院胃肠肛肠外科主任付蔚华来到演播室，就胃癌治疗和预防等内容进行分享，欢迎届时收看！

专家简介：

付蔚华，天津医科大学总医院胃肠肛肠外科主任付蔚华，医学博士，博士研究生导师。同时担任中华医学会外科学分会青年委员，中国医师协会外科医师分会肿瘤外科医师委员会委员，内镜医师分会腹腔镜外科专委会青年委员，中国抗癌协会胃癌专业委员会委员，中国研究型医院学会微创外科专业委员会委员。擅长胃肠外科疾病的诊断与治疗，胃癌和结直肠癌的根治手术，尤其在腹腔镜微创胃癌、结直肠癌手术治疗方面有独到的见解。

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