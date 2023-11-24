国家卫生健康委：截至目前我国共发布1563项食品安全国家标准

人民网北京11月24日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍提升人民群众食品安全与营养健康获得感有关情况，并回答媒体提问。

食品安全和营养关系到每个家庭、每个人的健康。国家卫生健康委宣传司副司长胡强强表示，我国在完善食品安全标准体系、提升基层营养服务能力、促进居民平衡饮食等方面作出一系列重要部署，更好地满足群众日益多元化、健康化、个性化的食物消费和营养健康需求。

标准是保障食品安全的重要法规依据，食品安全国家标准的制定工作是由国家卫生健康委牵头。国家卫生健康委食品司副司长田建新介绍，国家卫生健康委高度重视食品安全和人民健康，围绕落实“最严谨的标准”的要求，坚持以保障公众的健康为宗旨，会同有关部门扎实做好标准相关工作：一是持续优化完善标准管理制度，打造严谨的标准管理体系；二是强化标准体系建设，打造严谨的标准指标体系。

“截至目前，我们一共发布了1563项食品安全国家标准，其中涉及安全指标有2.3万余项，这些指标涵盖了我国居民消费的所有30大类340个小类食品，包括了影响居民饮食安全的主要健康危害因素，覆盖了从食品原料、生产加工到最终产品的全过程，包括从农田到餐桌的全链条。”田建新说。

田建新表示，以国家卫生健康委今年新发布的85项食品安全国家标准为例，食品安全国家标准的严谨性主要体现在以下几方面：一是体现了更有效的防控风险，保护消费者健康；二是标准的覆盖面扩大，填补有关空白；三是强化食品生产过程管理，提升监管效能。

“下一步，国家卫生健康委将持续深化落实‘最严谨的标准’要求，不断提升标准的严谨性，配合监管部门和企业抓好标准的落地实施，打造一个既更加适合我们国家发展实际，又符合国际先进风险管理理念的标准体系，充分发挥标准在‘防风险、保健康、促发展’方面的重要作用。”田建新说。