儿童肺炎支原体感染高发 这四个阶段家长要知道

随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发季节，多种呼吸道疾病交织叠加。其中，儿童肺炎支原体感染广受关注。

“肺炎支原体是常见的呼吸道感染病原之一，北方地区秋冬季流行，南方地区夏秋季流行。”应急总医院呼吸与危重症医学科副主任医师秦芳在接受人民网记者采访时介绍，肺炎支原体是大小介于细菌和病毒之间的病原微生物，主要通过飞沫、直接接触传播。肺炎支原体感染以发热、咳嗽为主要临床表现，在起病时表现为剧烈、阵发性、刺激性的干咳，可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等。

“儿童是肺炎支原体感染的高发人群，尤其是5岁及以上儿童，但包括婴幼儿在内的5岁以下儿童也可发病。”秦芳说，肺炎支原体感染的临床表现轻重不一，不是所有感染肺炎支原体的患儿都会发生肺炎，绝大多数感染者为轻症，只有极少数会发展为重症。一般预后良好，不会留有后遗症。

秦芳表示，儿童肺炎支原体感染共分四个阶段，家长应随时关注孩子的情况，必要时及时就医。

第一阶段为潜伏期。潜伏期一般为1至3周，此阶段无明显症状，部分患儿可能会出现轻微发热、咳嗽等症状。

第二阶段为明显症状期。在症状开始明显的前3至4天，部分患儿会出现明显不适，除可能会出现的发热、头痛、乏力等症状外，还会出现刺激性干咳，且夜间较重。此时如拍胸片，可能无典型的肺炎表现。

第三阶段为病情加重期。此时咳嗽加重，且伴有浓痰，部分患儿会出现高热，体温可达39℃左右，症状可持续2至3周，重症患儿可能会出现呼吸困难。此时需要及时就医，对症治疗。

第四阶段为病情恢复期。此时，患儿经正规医院规范治疗后，症状开始减轻。

对于预防肺炎支原体感染，秦芳建议，多饮水，勤洗手，经常开窗通风；避免长时间停留在人群密集的场所，出门戴好口罩；适当户外活动；气候变化时及时增减衣物，以手足温暖、无汗为宜；同时保证休息。（视频制作：实习生袁小倩）