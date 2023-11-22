人民网2023国民消费创新案例正式公布

为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步提振消费信心、恢复市场活力，助力稳定重点消费、创新发展新型消费，关注消费升级和潜力释放，持续挖掘消费各领域中的新场景，2023年2月，人民网财经研究院（国民消费研究中心）正式启动“2023国民消费创新案例征集活动”。活动期间，共征集到来自各地各级政府相关单位、行业组织以及企业机构的295份有效案例，经过初审、专家评议和公示等环节，最终推荐产生2023国民消费创新案例92个。

11月22日，由人民网主办的主题为“新周期·新需求·新发展”的2023国民消费大会在北京举办。在2023国民消费创新案例发布环节，包括政策引导赋能、主题特色消费、绿色低碳消费、科技赋能生活、产业迭代创新、影响力品牌、口碑产品、消费风尚引领等八个类别的案例正式揭晓。现将案例名单予以公布。

2023国民消费创新案例·政策引导赋能

2023国民消费创新案例·主题特色消费

2023国民消费创新案例·绿色低碳消费

2023国民消费创新案例·科技赋能生活

2023国民消费创新案例·产业迭代创新

2023国民消费创新案例·影响力品牌

2023国民消费创新案例·口碑产品

2023国民消费创新案例·消费风尚引领