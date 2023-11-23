当前呼吸道疾病呈现哪些流行趋势？传染性更强了吗？专家详解

随着冬季来临，呼吸道疾病进入高发季节，多种呼吸道疾病交织叠加，近期，医疗机构的门急诊数持续处于高位。今年冬季呼吸道疾病流行趋势如何？什么情况下需要及时就医？就此，记者采访了北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾。

当前呼吸道疾病呈现哪些流行趋势？

中国疾病预防控制中心9月发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》指出，今冬明春可能会面临新冠、流感等呼吸道传染病交互或共同流行的风险。11月13日下午，国家卫健委召开新闻发布会表示，多种呼吸道疾病交织叠加，要坚持多病同防同治，密切关注肺炎支原体、新冠感染、流感、登革热、诺如病毒感染等的流行情况，加强监测预警，掌握病毒活动强度、病毒变异等变化。

“今年冬季呼吸道疾病的发病率确实比较高，尤其是在儿童当中。”李侗曾向记者介绍，目前呼吸道疾病包括流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒、人偏肺病毒等。

李侗曾提醒，现在流感的发病率正处于上升趋势，有可能还会继续增加，呼吸道的其他病原体种类也比较多，所以一定要做好个人防护。

今年呼吸道疾病传染性更强了吗？

李侗曾介绍，大部分呼吸道疾病都具有传染性，有的传染性比较强，比如流感，有的传染性稍弱，比如肺炎支原体。但就目前流行的呼吸道病原体而言，没有发现传染性增强，其致病力、传染性和以前相比也没有明显区别。

“可能是过去三年大家防护措施做得比较好，感染减少了，所以体内针对这些病原体的抗体水平普遍下降了。”李侗曾分析，也就是说，病原体的传染性没有增强，但是人体相应的防护力下降了，所以可能导致感染的人数增加了。

如果出现了发烧、咳嗽、呕吐等症状，如何判断是否属于传染性疾病？

“一般情况下，在家庭内出现聚集病例，或者是学校、幼儿园出现聚集病例，也就是多人发病，通常认为属于传染性的疾病。”李侗曾解释。

他举例，如果在单位、学校、幼儿园等人群聚集场所，周围有人出现呼吸道疾病的症状，之后自己也出现了相应的症状，那么就要考虑是被传染的，可能是一种传染性疾病，需要做好自我隔离，不要带病上学、上班，避免传染给更多人。

哪些情况需要到医院就医？

为了尽量避免交叉感染，患者在什么情况下到医院就医比较合适？

李侗曾表示，对于老人、幼儿、孕妇，有基础疾病、免疫力低下以及肥胖等高风险人群，感染后更容易发展为重症。所以一旦发病，应尽快就医，明确病因，及时治疗。

对于普通人群，如果在休息期间高烧超过3天没有缓解趋势，或者有剧烈的咳嗽、胸痛、胸闷、呼吸急促、喘憋等，婴幼儿出现喂食困难，甚至有嗜睡、精神萎靡、烦躁不安等，也应该及时就医。

“呼吸道疾病的症状都比较像，包括发烧、咳嗽、咽痛等，有些人症状可能会比较重，比如有头痛、肌肉酸痛、关节痛、乏力等全身症状。一般情况下，出现前述症状之后，只要居家休息，对症治疗，很多人是可以自愈的。”李侗曾称。（视频制作：实习生胡海月）