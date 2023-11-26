国家卫生健康委：最大限度提高接诊能力和诊疗规范化水平

人民网北京11月26日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发期。国家卫生健康委会同国家疾控局持续开展呼吸道疾病监测和形势研判，推进流感疫苗接种，定期调度各地医疗资源供给和诊疗工作情况，有针对性地加强工作指导，组织经验交流和技术培训。

“监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。”米锋表示，分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关。

米锋还表示，各地要科学统筹医疗资源，落实分级诊疗制度，跨科跨院调剂力量，发挥医联体作用，提高一般性感染的诊疗能力和重症识别转诊效率；要努力增开相关诊室和治疗区域，适当延长服务时间，加强药品供应保障，发挥中医中药作用，最大限度提高接诊能力和诊疗规范化水平；要向社会及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，发挥互联网医院和基层医疗卫生机构作用，方便群众就近就便有序就医；要做好学校、托幼机构、养老院等重点人群密集场所疫情防控，减少人员流动和探访。

“目前，全国各省卫生健康部门已在官方网站和政务微信平台公布了本地可以提供儿科诊疗服务的医疗机构信息，并将及时更新。”米锋提示，大家要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯，倡导“一老一小”等重点人群积极接种相关疫苗，有呼吸道症状时要做好防护，保持社交距离，避免家庭、单位内交叉传染。大医院人员密集，等候时间长，交叉感染风险较高，家里如有儿童患病症状较轻，建议首选到基层医疗卫生机构或综合医院儿科就诊。