专家：北京市呼吸道传染病发病呈上升态势

本报讯（记者 蒋若静）当前，北京进入冬季呼吸道传染病的高发季节，呈现多种呼吸道传染病共同流行的态势。昨日，北京市疾控中心副主任、流行病学首席专家王全意介绍了本市呼吸道传染病的最新情况。目前，本市新冠流行维持在较低水平，流感发病处于快速上升阶段，支原体肺炎的发病处于下降阶段。今年的流感流行期比往年有所提前，高峰也会比往年来得早一些。

“当前本市呼吸道传染病总体发病呈现上升态势，由于多种病原体共同流行，总体感染人数会呈现上升的趋势，可能会导致高位平台期长一些，医疗需求也会增加，医疗机构要做好应对压力的准备。”王全意介绍，从本市最新的呼吸道病原学监测结果来看，当前本市全人群呼吸道疾病中，发病率第一位的是流感，其次是鼻病毒，第三是呼吸道合胞病毒。“目前，门诊中流感样病例的流感病毒核酸阳性率上升至40.75%。流感高峰比往年会来得更早一些，流行毒株主要为甲型H3N2亚型。新冠病毒主要流行株为XBB变异株，持续保持较低的流行水平。”

关于儿童，王全意表示，从北京儿童医院、首儿所等儿童门诊就诊情况来看，肺炎支原体的流行强度已下降到了第四位，儿童门诊中排前三的是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。王全意说，北京市建立了完善的流感监测体系，全市一级以上医院都报告流感样病例，可以掌握全口径流感样病例数据，病原学监测规模比较大，有39家哨点医院做病原学监测，样本量大、结果可靠。

王全意说：“每个人都是自己健康的第一责任人，大家要高度重视呼吸道疾病的预防。首先是接种疫苗，包括流感疫苗和新冠疫苗，尤其是老年人、体弱多病的人群等要及时接种。其次，提倡科学佩戴口罩，按照国家此前发布的指南，如果有呼吸道症状或诊断为呼吸道疾病的人群要佩戴口罩，前往医院等高风险场所也要佩戴口罩。此外，老年人、慢病患者、孕妇等人群乘坐公共交通工具、前往人员密集的公共场所也建议佩戴好口罩。”

在预防方面，王全意表示，今年秋冬季多种病毒流行，要坚持多病共防，他提示广大市民，感染过一种病毒的人还会感染其他呼吸道疾病，而且可能还会混合感染，要减少去高风险区域，感染之后并不是说可以不戴口罩。此外，感染了一种呼吸道传染病之后，不能放松警惕，一定要避免发生混合感染或先后感染。在生活上，他建议要保持适度的锻炼，坚持合理的生活节奏，多休息、多饮水，坚持勤洗手、常通风等良好生活习惯。王全意还提示，学校、托幼机构要做好传染病防控，做好晨午检等工作，孩子不要带病上学，做好日常通风和消毒。养老机构要做好日常管理，做好老年人健康监测，做好疫苗接种工作，出现发热及时就诊，同时，建议减少外来人员探视。