北京市多部门联合打击医院“电子黄牛”

本报讯（记者 蒋若静）当前本市呼吸道传染病呈上升趋势，为保障群众就医，维护医疗秩序，近期，北京市卫生健康委联合公安、经信等部门，通过攻防结合、技管协同、线上线下联动，聚焦重点医院、重点科室、重点号源、重点时期，开展防范打击医院“电子黄牛”专项行动，最大限度确保号源分配的公平性，最大努力保障群众正常看病就医。目前，本市建立了全市医院共享的号贩黄牛库，形成全市联合防范、联合惩戒工作机制，多措并举让“电子黄牛”无所遁形。

在技术方面，本市有关部门持续提升技术能力，打好防范“电子黄牛”的组合拳。市卫生健康委与经信部门联动，依托各医院与网络安全技术团队，梳理了“电子黄牛”抢号场景、抢号手段，针对“电子黄牛”自动工具代挂号、大量抢占再转让等方式，以技术对抗技术，打造防护工具箱。完成114预约挂号平台及重点医院挂号系统的升级改造，部署网络安全防护工具，全力堵塞挂号系统漏洞。综合运用系统后台监测、安全防护工具监测、安全扫描、舆情监测、收集患者投诉等手段，确保第一时间发现“电子黄牛”。

同时，加强规范管理，建立防范“电子黄牛”的高压线。目前，本市持续完善重点科室挂号规则，针对注册账户实名校验、绑定就诊人数量规则、重点科室挂号数量规则等，指导各重点医院完善规则；建立全市医院共享的号贩黄牛库，汇聚114平台和各重点医院号贩黄牛账号，并与各挂号平台共享，形成全市联合防范、联合惩戒工作机制。北京协和医院、中国医科院肿瘤医院、同仁医院、北大肿瘤医院、积水潭医院、北大口腔医院等12家重点医院与114预约挂号平台已完成号贩黄牛库对接，共上报疑似黄牛954人。

打击力度正持续加大，对“电子黄牛”坚持零容忍。市卫生健康委与公安部门建立联动工作机制，协同作战、精准打击。结合“电子黄牛”惯用手段和医院业务特点，梳理形成医院“电子黄牛”9个行为特征。根据行为特征及号贩黄牛库等数据，提供打击“电子黄牛”线索60余万条，公安部门精准锁定号贩子134人。下一步，本市将立足群众就医需求，持续提升技术防范能力，加强规范管理，加大打击力度，构建治理长效机制。同时，有关部门呼吁广大市民朋友通过正规渠道挂号就诊，自觉抵制号贩子非法倒号行为，不给号贩子可乘之机，共同营造良好的就医秩序。