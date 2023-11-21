医院科室强，必须人文强（新视野）

最近，北京市属医院人文科室评比正在进行中，来自首都高校专家学者、北京市属医院人文讲师与媒体记者一同走进北京市属医院人文科室评比现场，通过实地查看、专家访谈、群众满意度测评等多种形式，对今年申报的人文科室进行了全方位考核评比。这种以评促建的方式，正推动着北京积水潭医院足踝外科等新一批申报科室不断加入北京市属医院人文科室建设队伍。

科室强则医院强，科室兴则医院兴。强科室的建设各有各的做法，但从人文建设抓起、把人文工作做细做实，是他们的一个共性特征。

北京市属22家医院学科种类齐全，有的学科、科室工作建设处在全国前列。努力把这些优势的科室打造成人文科室，用人文建设引领科室建设、用科室建设推动人文建设，让医疗更有温度、让百姓就医体验更好，一直是北京市医院管理中心奋斗的目标。

人文对于科室而言，是一种“软实力”。人文科室至少有4条标准。首先，人文理念必须根植于心。始终坚持以患者为中心的服务理念，坚持人文关怀，提高医患沟通和互信水平，真正把“观察患者作为医生最基本的职责”。医学人文不是医疗的“附属品”，已经成为医疗的重要组成。

其次，人文服务要见诸于行。医学专科化或专门化是医学的巨大进步，在推动一批医学研究成果产生的同时也带来了某种程度上医学人文的缺失。高水平的科室、高水平的医疗，不仅要看设备和技术的服务，更要看患者、生命在科室、在医生心中的位置。比如，能否重新定位医学的服务目标，在消除疾病、延长寿命的同时，更加注重患者身心的健康和生命的质量；再比如，能否全面转变治疗观念，探索更为人性化的治疗理念和方法，尽可能减少对机体的损伤。

再次，温馨和谐的人文环境，要符合卫生、整洁要求，为患者提供舒适的就诊环境，减轻患者心理压力和疾病负担。

第四，加强对医务人员的人文管理，尊重员工价值，激发员工潜力，调动员工积极参与医院管理与发展。

如何才能建设好人文科室？

一靠党建引领。加强公立医院科室党支部建设，是全面加强公立医院党的建设、始终保持公立医院公益性方向的关键。医院人文建设，本质就是在丰富的医疗实践和医院管理中，能否始终坚持医院的公益性方向，始终坚持以患者为中心的理念。这一点，必须靠党建引领，坚持人民至上、生命至上，把医学科学的求真求实与人文科学的求善求美结合起来，传承发扬医学人文精神，在努力为患者提供人性化服务的同时，增强医务人员的责任感和获得感。

二要靠文化培育。要从医院传统文化中汲取精神力量，形成与自己科室、病种特点相吻合的科室文化，用先进的文化去熏陶人、感染人、鼓舞人。北京市属医院有的科室建有自己的文化长廊，有的科室有自己的荣誉墙，有的科室还开展“互夸”大会……丰富多彩的科室文化已经成为科室建设发展凝聚力的重要组成。

三是靠事业凝聚。医院重点科室大多面向临床一线，有大量的临床问题需要研究探索，有大量的患者需要服务，广大医务人员经常加班加点。作为科室负责人，一定要始终坚持以崇高的卫生事业激励人，鼓励广大医务工作者扬起激情的风帆，不忘医者初心，在医学道路上不断前进和探索。

四是靠制度管理。近年来，北京市医院管理中心在总结多年人文科室建设经验的基础上，形成了一整套人文建设制度，有效地把科室人文建设“软”要求变成了“硬”指标，同时把绩效考核引入人文建设，为市属医院人文科室建设提供了坚强的制度保证。

五是靠领导带头。医院科室负责人作为医院中层领导干部，既是科室的行政管理者，有的还是某个领域、某个学科的带头人，一定要把主要精力放在管理上，加强自我管理和自我约束，以自身的领导力、公信力和学术影响力，为科室人文建设创造风清气正的良好氛围。

（作者为北京市医院管理中心二级巡视员）