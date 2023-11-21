糖友注意啦 这个病更容易找上门

每年的11月14日为联合国糖尿病日，今年的宣传主题是：“了解风险，了解应对。”今天就为糖友们介绍这么一对“患难兄弟”，他俩曾在“糖园”结义，每天挖空心思就想着在你身体里发起“糖核大战”，他们就是——结核病和糖尿病。

北京市疾控中心结核病门诊部的副主任医师徐静提醒糖友，糖尿病患者更容易发生活动性结核病，而活动性结核病作为感染因素又可加重糖尿病，使糖尿病患者的血糖难以控制。

糖尿病更易诱发结核病

为啥糖尿病会和结核病扯上关系？徐静介绍，一方面糖尿病患者在糖代谢紊乱的基础上合并脂肪、蛋白质代谢紊乱，导致营养不良，机体抵抗力降低。而糖尿病患者糖、脂肪代谢紊乱，过多的糖、甘油和酮体为结核菌的生长繁殖提供了能量来源，同时也削弱了单核吞噬细胞的功能，进一步降低机体免疫力。

另一方面，糖尿病患者体内多种维生素缺乏，特别是维生素A缺乏可导致呼吸道黏膜防御功能减退，更易于结核菌定植生长。

“糖核联手”让治疗难上加难

一旦糖尿病与结核病联手出战，则让两个病的控制难上加难。徐静解释说，结核性中毒症状可使隐性糖尿病、边缘性糖尿病、糖耐量异常者发展为临床糖尿病，加重糖尿病，甚至诱发糖尿病酮症酸中毒等。

而某些抗结核药物又可能干扰糖代谢，导致血糖不稳。例如，有些抗结核药物可导致血糖升高，有些抗结核药物可导致血糖降低。有些抗结核药物会加速降糖药灭活，使降糖效果下降，从而导致血糖升高。

同时，某些抗结核药物可加重糖尿病的慢性并发症。例如，有些药物可能加重糖尿病周围神经炎，有些药物可能加重糖尿病视网膜病变，有些药物可能加重糖尿病肾病，甚至诱发肾衰竭。

不仅如此，糖尿病使肺结核患者的耐药风险增加，结核病治疗更加困难。

糖友出现这个症状 尽快筛查肺结核

糖友如何防止“糖核勾结”呢？首先，糖尿病患者应前往内分泌专科就诊，遵从医嘱，合理应用降糖药物，控制饮食，适当运动，努力控制血糖达标，减少糖尿病对机体的损伤。同时，要加强自我防护措施，尽量减少在通风不良、人群密集的场所长时间活动，一旦发现周围有肺结核患者要加强隔离，戴好口罩，降低结核感染风险。

此外，糖尿病患者还要注意做好自我监测，定期体检，包括胸片或者胸部CT检查，及早发现肺结核。特别是在出现咳嗽、咳痰≥2周或痰中带血、发热、盗汗、不明原因体重减轻等肺结核可疑症状时，应高度怀疑是否患有结核病，及时就诊，做到早诊断，早治疗，最大限度降低对健康的损害，并减少结核病在医疗机构和社区的传播。

需要提醒的是，糖尿病患者经过筛查，如果没有患上结核病，而仅仅是结核潜伏感染，可考虑接受预防性抗结核治疗，能够有效降低结核病发病风险。

结核病患者别忘筛查糖尿病

结核病患者积极进行糖尿病筛查，可早期发现糖尿病，及时给予最佳治疗和健康教育，血糖控制得好，可改善结核病的治疗效果，降低结核病复发风险。

成人活动性结核病患者都应进行糖尿病筛查，特别是年龄≥40岁、超重或肥胖、有糖尿病家族史、既往存在临床前期糖尿病、有妊娠糖尿病史、巨大胎儿生育史者。糖尿病筛查项目包括：空腹血糖、葡萄糖耐量试验、糖化血红蛋白等，条件允许时，尽可能行葡萄糖耐量试验。

徐静提醒公众，结核病与糖尿病的联合作战防不胜防，一定要重视糖尿病与结核病的双向筛查与预防，早发现，早治疗，早获益。

文/本报记者 李洁