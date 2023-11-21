别大意 这可不是崴脚！

跟腱断裂，这个听着都疼的运动伤可不仅仅发生在专业运动员身上，其实它更容易找上“周末运动员”。不仅如此，平时生活中踩空一阶楼梯，跳下自行车的瞬间都有可能导致跟腱断裂。它和崴脚要如何区分，哪些高危人群要格外留神，听听骨科医生怎么说。

跟腱的这个位置最脆弱

跟腱俗称“脚筋”，是人体最粗大的肌腱，位于足跟后方，主要功能是跖屈足踝。它由小腿的比目鱼肌和腓肠肌的肌腱融合而成，行走、跑跳都离不开跟腱的参与。断裂多发生在跟腱止点上方2～6cm，因为跟腱自上而下变窄增厚，在跟骨结节上方2～6cm处最窄，此处最为薄弱。

跟腱断裂是一种常见的运动损伤，约占运动损伤的6%至18%，可以导致疼痛肿胀、活动无力。跨栏超人刘翔、篮球巨星科比、杜兰特、易建联都曾在比赛中因跟腱断裂而抱憾离场。

两类高危人群注意防范

为什么会发生跟腱断裂？跟腱断裂内在的危险因素包括解剖异常、肌肉力量弱/不平衡、体重过大、代谢疾病、陈旧性跟腱损伤等；外在的危险因素包含不当训练、不良环境和药物副作用。由于突然的发力，加上过大的关节活动，使得跟腱受到超出承受范围的负荷与长度变化，继而发生了跟腱断裂。

跟腱断裂的高发人群是30-50岁的男性患者。其实，它不仅多见于专业运动员，两类高危人群也应该引起重视：一类是“周末运动员”，即平时由于学习或工作忙碌不怎么运动，周末进行高强度运动的人群。另一类是常年处于低强度长时间体育活动的人。

在日常生活中，除了运动以外，踩空楼梯、跳下自行车的一瞬间也有可能发生跟腱断裂。

因此，要想避免跟腱损伤，我们在运动前要充分进行热身活动，注意循序渐进，有条件最好戴上护具。如果您有长期慢性足跟疼痛，跟腱断裂可能性更高，建议避免剧烈运动。

有这些症状或不是崴脚

提醒大家注意的是，生活中跟腱断裂容易误当成崴脚。我们平时所说的崴脚，是指踝关节有扭伤，并不会导致跟腱断裂。如果发现走路无力，特别是不能用前脚掌着地，上下楼时感觉脚的力量不够，就要当心跟腱断裂的可能。

在我们门诊中，跟腱断裂的患者常常表述为脚后跟好像被人踢了一脚，或棒击感，或突然听到嘣的一声响。然后出现足跟疼痛肿胀，行走无力，跟腱处还可以摸到一大块凹陷。

如果您在平时运动中，感觉自己的跟腱不舒服，就要非常小心。建议立即到医院就诊，检查超声或核磁，排除跟腱断裂。注意受伤的肢体不能继续踩地走路，防止二次损伤。

手术或保守治疗要分情况

目前跟腱断裂的治疗以手术为主，少数患者选择保守治疗。手术治疗的跟腱再断裂的几率较小，恢复更快。但有临床研究报道：跟腱断裂分离小于5mm的患者经保守治疗也可以获得不错效果。

跟腱断裂术后康复比手术更加重要，术后患者须佩戴足踝支具保护，扶拐下地行走活动，佩戴支具时间在4至6周；术后4周开始部分负重行走活动和踝关节的功能锻炼恢复；术后3月左右可以恢复正常的行走活动。

专业运动员在专业的康复治疗下，术后3-6月即恢复剧烈运动；普通人需要更长时间。建议在专业康复师指导下，配合物理治疗，可以促进跟腱愈合，尽快恢复正常生活工作，恢复伤前运动能力。

文/李鑫 （北京地坛医院）