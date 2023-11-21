家长是保护孩子安全上网的第一责任人

来自浙江的李女士孩子在上小学六年级。因为每周都要在手机上完成作业，孩子就经常借用李女士的手机。作业通常完成得很快，只要妈妈不找他要手机，他就会继续打游戏。

“这样的情况持续了半年，后来是我自己发现了问题。”李女士在查看微信账单时，经常看到多出几笔几十元的支出。一开始因为钱数较少，她也没有在意。几个月后，她需要花几千元购买一件商品时，发现微信余额不足。这才发现，半年的时间里，孩子先后为游戏充值了3000多元。

这件事给李女士敲响了“警钟”，“对于孩子用手机玩游戏、上网，一定不能不管不问。孩子还没有建立正确使用网络的观念，在接触网络的时候必须有家长进行监督，做出正确的引导。”

江苏家长金静（化名）正在参加一个志愿活动，为当地的一名孤儿做“志愿妈妈”，每周陪伴孩子一次。

这名孩子常年跟着爷爷生活，因为干农活的缘故，爷爷经常把孩子放在家里，孩子缺少陪伴，内心感觉非常孤单。

“前段时间孩子的爷爷给她买了一部智能手机，孩子就每天抱着手机看，像是着了魔一样。”在陪伴孩子的过程中，金静发现，孩子之前没有接触过互联网的世界，通过手机了解后就对上网产生了依赖。

即便是金静去陪伴她，孩子也拿着手机一直看个不停。“我担心沉迷网络对孩子的学习造成影响，更担心孩子在网上受到不良信息的侵害。”

北京家长田娇（化名）目前是全职妈妈，七岁的儿子正在上小学。孩子平时会玩一些小游戏，因为从小家里人就给孩子灌输不能看太多手机、电脑的观念，孩子也很自觉，一次最多玩半小时。

而朋友家的孩子就没这么让人“省心”了。田娇说，今年暑假，朋友家的孩子在妈妈手机里下载游戏，玩了20多分钟，充了300多元。孩子知道妈妈的支付密码，也没有跟妈妈说，就自己付了钱。

“当朋友发现的时候，已经充完了。”听到朋友讲述的这件事，田娇也感到非常担忧。“这要是发现晚了，估计会损失更多的钱。游戏平台没有进行实名认证，孩子也没有开启青少年模式，所以孩子可以未经过身份认证就进行充值。”

《未成年人网络保护条例》（以下简称《条例》）已经正式公布，自2024年1月1日起施行。在浏览了《条例》后，田娇觉得自己的担忧得到了缓解。她认为，《条例》对方方面面都进行了很详尽的规范。她特别关注了网络游戏实名制登录举措，“这样可以避免孩子随意充值的情况。还希望可以设置一个游戏充值上限，避免孩子过度挥霍家长的血汗钱。”

“现在是信息社会，只要家长正确引导，相信孩子也能很好地使用网络。”她认为，家长作为保护孩子安全上网的第一责任人，首先要告诉孩子手机是可以玩的，但也要告诉孩子长时间玩手机所带来的危害。同时，家长还要监督孩子，给孩子玩游戏限定一定的时间，并且要随时注意孩子上网浏览的内容。

金静也非常关注《条例》中关于网络沉迷防治的内容。孩子沉迷网络是她最担心的事情。“孩子一旦沉迷网络，很难自拔，花费的精力和代价非常大。”

她认为，孩子沉迷网络后，有的家长处理问题简单粗暴，不会或不愿求助专业机构、家庭教育指导师、心理咨询师等，可能会给孩子造成更加严重的二次伤害。

“我觉得防范孩子沉迷网络，要从源头上进行管理，就像禁止向未成年人出售烟酒那样，谁卖了惩罚谁。”金静说，如果全社会都协同管理，从源头开始治理，可能会在更大程度上防止孩子沉迷网络。

“作为家长，我们要守好孩子安全上网的第一道防火墙。”她建议，家长要注重自我成长，提升陪伴质量，不要只用玩网游等方式来陪伴孩子。同时家长自己也不能沉迷网络。此外，家长要学点心理学和教育学知识，关注孩子的情绪状态，多与孩子沟通，让孩子充分信任自己。

中青报·中青网记者 李华锡 蒋宇骏 来源：中国青年报