颈动脉斑块内特定T细胞亚型或可导致脑血管疾病

科技日报讯 （孙国根 盛科美 记者王春）11月19日记者获悉，复旦大学附属浦东医院余波教授与复旦大学附属华山医院谭晋韵副教授等人，发现不同类型的免疫细胞在颈动脉粥样硬化斑块中存在并发挥着不同的功能。其中T细胞作为主要免疫细胞，在颈动脉粥样硬化斑块中的比例显著增加，并参与了斑块的炎症反应和斑块不稳定性的形成。该研究对了解颈动脉粥样硬化微环境的异质性，以及如何以精准靶向免疫方法治疗心脑血管疾病有重要意义。相关研究论文在线发表在国际学术期刊《循环·动脉硬化血栓与血管生理学》上。

余波说，颈动脉粥样硬化是一种慢性炎症性疾病，是导致缺血性脑卒中的主要原因。近年来的研究表明，免疫系统在颈动脉粥样硬化的发展过程中起着重要的调节作用。但既往研究多基于单个或多个表面蛋白标志物研究颈动脉粥样硬化中的细胞组成，在详细解析该疾病病理生理环境的免疫细胞组成和特点的研究上存在欠缺，颈动脉粥样硬化的内部机制仍不清楚，影响了对该疾病的精准靶向免疫治疗。

余波课题组利用单细胞核糖核酸（RNA）测序技术，分析了372070个细胞的颈动脉粥样硬化微环境的超高精度细胞景观。同时，课题组的数据库还包括了126例来自颈动脉内膜切除术患者的人类颈动脉斑块的转录谱。研究团队鉴定了各种免疫细胞类型，进一步发现和证实免疫细胞亚型、关键基因和非免疫细胞在脑血管事件中的作用，以及非免疫细胞在颈动脉粥样硬化中发挥的重要作用等。

最终研究团队发现，颈动脉粥样硬化斑块内大量活化的T细胞承担着促进动脉粥样硬化进展的作用，颈动脉粥样硬化涉及的免疫反应主要由单核—巨噬细胞与内皮细胞、树突状细胞的相互作用驱动，转分化、促炎、迁移、增殖、细胞凋亡和衰老等通路富集在体内某些“成分”中，会使斑块破裂，斑块内的特定T细胞亚型可导致脑血管事件。总而言之，免疫反应在颈动脉粥样硬化发生发展的过程中起着重要作用。

据悉，这是目前关于颈动脉斑块单细胞研究中分析细胞数量最大的一项研究。研究成果为今后精准开发治疗颈动脉粥样硬化的免疫疗法奠定了重要基础。