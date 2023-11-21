快速识别脑卒中需牢记“BE FAST”口诀

如果把大脑看作一片田地，脑血管就是灌溉沟渠，大脑需要脑血管中血液的灌注和供养。当脑血管出现病变时，大脑就会出现损伤。脑卒中，俗称脑中风，就是一种由于脑部血管出现病变引发的脑组织损伤疾病。中日友好医院神经科副主任医师孙丽丽提醒，秋冬季是心脑血管疾病的高发期，高危人群尤其需警惕出现脑卒中。

脑卒中分为出血性卒中和缺血性卒中。孙丽丽称，脑部血管既可能发生破裂，也可能发生阻塞。当脑部血管发生破裂时，就会引发出血性卒中，最常见的就是脑出血；当脑部血管发生阻塞时，就会引发缺血性卒中，最常见的就是脑梗死。

脑卒中具有“五高”的特点，即高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率、给家庭和社会带来比较高的经济负担。脑卒中的主要临床症状包括肢体瘫痪、言语困难、吞咽困难、饮水呛咳、口角歪斜等。由于血管损伤部位不同，患者的临床表现也是多样化的。

脑卒中大部分是缺血性卒中，脑组织因缺血出现坏死。只要发病5分钟，脑组织就会出现不可逆的损害。随着时间的延迟，每延误一分钟就会有190万个神经元坏死，所以要进行快速救治。因此，对脑卒中患者来说，时间就是生命。

如何快速识别脑卒中？航空总医院神经内科副主任医师刘丽娟表示，一定要牢记“BE FAST”口诀：“B”即平衡（Balance），指平衡或协调能力的突然丧失，患者常常觉得走路不稳，向身体一侧偏斜；“E”即眼睛（Eyes），指突发的视物困难，常表现为看东西一个变两个，或者所见的范围缩小；“F”即面部（Face），指突发的面部不对称，口角歪斜，俗称“面瘫”；“A”即手臂（Arms），指手臂突然无力或麻木，通常出现在身体一侧；“S”即语言（Speech），指突发的言语困难；“T”即时间（Time），指如果短时间内出现上述症状的任何一种，很可能是发生了脑卒中。

刘丽娟称，脑卒中的救治效果具有极强的时间依赖性，尤其是急性缺血性脑卒中的治疗，时间窗很窄。因此，一旦发现疑似脑卒中患者，应即刻将其送往有救治能力的医院，由专业医生迅速评估病情，开展规范化治疗。

如何救治脑卒中患者呢？孙丽丽表示，脑卒中的治疗可以分为三大阶段。第一阶段是进行急救处理，大部分是在急诊室完成的。第二阶段是在神经科病房的急性期治疗，治疗目的一方面是要给予患者急性期治疗，另一方面也要进行全面检查，找到患者发生卒中的病因，然后根据病因给予患者更精准的治疗，预防卒中二次发作。第三阶段是康复治疗和长期治疗预防复发，即急性期患者出院后治疗。患者出院并不意味着脑卒中治疗就结束了，脑卒中的治疗是一个长期过程，患者需要长期口服药物，预防卒中复发。“及早就诊和及时接受脑卒中治疗是至关重要的，可以最大程度地减少脑卒中带来的损害并提高康复的机会。”孙丽丽说。

脑卒中重在预防。来自世界卒中组织的数据显示，公众了解卒中发生的各种危险因素并通过身体力行主动预防，90%的卒中是可以避免的。航空总医院神经内科副主任医师杨晨辉表示，脑卒中的危险因素分为可控危险因素及不可控危险因素。可控危险因素包括高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟、缺乏运动、不良饮食习惯、肥胖等，不可控危险因素包括年龄、性别、民族及种族。

杨晨辉强调，了解脑卒中的高危因素并进行筛查和管理，可降低脑卒中风险。定期测量血压、血糖和血脂水平，戒烟、保持适当的体重、定期进行心脏健康检查，并保持健康的饮食习惯和适度运动，都是预防脑卒中的重要措施。